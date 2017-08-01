Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor

MUĞLA

Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2010 yılında "sakin kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar rüzgar ve uçurtma sörfü alanı, bölgede eğitim veren okulların yaygınlaşmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ve tatilcilere günün büyük bölümünde esen rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.

Gökova Körfezi'nde bulunan, rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahilinde her yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 15 bin sporcu, rüzgar ve uçurtma sörfü yapma heyecanını yaşıyor.

Birinci derece sit alanındaki 3 bin 500 metrelik sahilin sörf alanı olarak tescillenmesinin ardından uçurtma sörfü alanının bulunduğu bölge, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sörf eğitmeni Ramazan Taş, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Okullarda kurs gören sörf tutkunlarının, gün boyunca uçurtma ve rüzgar sörfü yaptığını anlatan Taş, Türkiye ve yurt dışından gelen turistlere eğitim verdiklerini kaydetti.

"Rüzgarla dans etmek için buraya geliyor"

Eğitimlerin haricinde yılın belirli dönemlerinde sahilde yapılan turnuva ve şampiyonalara katılmak için Türkiye ve dünyadan çok sayıda sporcunun Akçapınar sahiline geldiğini ifade eden Taş, "Akçapınar sahili yıllardır sörf tutkunlarını ağırlıyor. Yılın her döneminde sürekli esen rüzgarı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden buraya ziyaretçi geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya'dan sörf tutkunları yılın büyük bölümünde rüzgarla dans etmek için buraya geliyor. " dedi.

Taş, geçen yıl sörf alanına 15 binin üzerinde giriş yapıldığını kaydederek, "Burada daha çok turizm sporu yapılıyor. İnsanlar hafta boyu bir taraftan sörf yaparken konaklama ve diğer ihtiyaçları için bölge ekonomisine de büyük oranda katkı sağlıyor." diye konuştu.

Gökova'daki rüzgarın diğer sörf alanlarında esen rüzgarlardan farklı olduğuna dikkati çeken Taş, bölgenin en önemli özelliğinin ise alanda esen termal rüzgarın sürekliliği olduğunu vurguladı.

"Rüzgar kalitesi ve denizini sığ olması beni buraya çekiyor"

Tatil ve sörf yapmak için Ankara’dan gelen Yaprak Dinçer, 2 yıldır uçurtma sörfü yaptığını anlattı.

Nişanlısı ile sörf yapmak için Akçapınar sahiline geldiğini belirten Dinçer, "Nişanlımın destekleri ile geçen yıl bu spora başladım ve inanılmaz keyifli bir spor olduğunu keşfettim. Her tatili bu nedenle burada değerlendiriyoruz. Burası sörf için çok uygun bir alan. Özellikle yeni başlayanlar için çok iyi bir platform. Rüzgar kalitesi ve denizini sığ olması beni buraya çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.