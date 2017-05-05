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Sakatlığına rağmen Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazan milli sporcu Soner Demirtaş, geçirdiği ağır sakatlıktan 4 ay sonra, tam iyileşmemesine rağmen kürsünün zirvesine çıktı.

Sakatlığına rağmen Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazan milli sporcu Soner Demirtaş, geçirdiği ağır sakatlıktan 4 ay sonra, tam iyileşmemesine rağmen kürsünün zirvesine çıktı.

05 Mayıs 2017 Cuma 13:47
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Sakatlığına rağmen Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazan milli sporcu Soner Demirtaş, açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'ndan 4 ay önce ciddi bir sakatlık geçirdiğini belirten Soner, "İç bağlarım kopmuştu. Üç ay hiç antrenman yapamadım. Üç haftalık minder antrenmanıyla Sırbistan'a geldim. Ayağım tam da iyileşmedi. Tedavim devam ediyor. Konu bayrak olunca gerisi boş, sakatlık unutuluyor." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde Sırp rakibi Zaur Efendiev karşısında 9-0 geriye düştüğü maçı tuşla kazanan milli güreşçi, o an yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Müsabaka sırasında her şey olabilir. Bir ara ben de maç gidecek diye tedirgin oldum. Allah'a çok şükür müsabakayı tuşla çevirmesini bildim. Yarı final maçı da çok zor geçti. Finalde ise geçen sene yendiğim Azerbaycanlı güreşçinin çırağı karşısında rahat bir maç çıkardım."

Soner, üst üste ikinci kez atın madalyaya uzandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Hafif sıklette üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olmak kolay değil. Zaten tarihe baktığımızda serbeste 2-3 altın madalya uzun zamandır çıkmıyor. Şu an 2 altın madalyamız var. Taha Akgül de altın madalyaya çok yakın. Serbest stilde uzun bir aradan sonra önemli bir başarı elde edebiliriz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 yıl aradan sonra 5 madalya kazanmıştık. Bir rekor da Avrupa Şampiyonası'nda gelecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Gözünü Paris'e dikti

Milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nın ardından İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağına değinerek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek organizasyonda da altın madalyayı hedeflediğini dile getirdi.

Soner, daha sonra tamamen ağustos ayında Paris'in ev sahipliği yapacağı Dünya Şampiyonası'na odaklanacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güreş şampiyonasıSoner Demirtaş
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