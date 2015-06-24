Sakarya'daki sağanak bir can aldı

SAKARYA - Serdivan ilçesinde, Karadere'nin taşması sonucu meydana gelen selde engelli bir kadın hayatını kaybetti.



Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak şiddetini giderek artırması sonucu birçok evi su bastı, caddeler suyla doldu. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi'nde bulunan Karadere de taştı.



Taşkınla oluşan selde kayan kamyon, bir eve çarptı. Bu sırada evde bulunan Gülderen Altınbudak (38) kayboldu. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleriyle köylüler, Altınbudak'ı bulmak için dere boyunca arama yaptı. Altınbudak'ın cesedi, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.



Engelli olduğu öğrenilen Altınbudak'ın çarpmanın etkisiyle küçük kızıyla sel sularına kapıldığı, küçük kızını eve çarpan aracın üzerinde kalmayı başardığı öğrenildi.



Öte yandan, Aşağıdereköy Mahallesi'nde birçok evi su bastığı, sokakların çamur ve ağaç parçalarıyla kapandığı bildirildi.



