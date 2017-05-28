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Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynağa 'sessiz dalış'

İşitme engelliler, "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesi kapsamında, Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'na dalış yaptı.

Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynağa 'sessiz dalış'

İşitme engelliler, "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesi kapsamında, Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'na dalış yaptı.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:13
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Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynağa 'sessiz dalış'

Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynağa 'sessiz dalış'
İşitme engelliler, "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesi kapsamında, Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'na dalış yaptı.

ESKİŞEHİR

Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü (BUSAK), Türkiye İşitme Engelliler Derneğinin katkısıyla "Su Altında herkes ve her dil eşittir" projesini geliştirdi. 

"Su altında herkes ve her dil eşittir" sloganıyla yola çıkan kulüp üyeleri, Sakarya Nehri'nin doğuş noktası Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda, işitme engelli arkadaşlarıyla keşif dalışı yaptı.

Kulübün Başkanı Günışık Kumru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık yaratmak için işitme engellilere yönelik bir dalış projesi geliştirdiklerini belirterek, su altında herkesin ve her dilin eşit olduğunu kaydetti.

Su altında herkesin işaret diliyle konuşmak zorundan olduğunu ifade eden Kumru, "Dalgıçlar su altında iletişim kurmak için basit bir işaret dili kullanıyorlar. İşitme engellilerin su üstü yaşadıklarını zorluklara bu projeyle dikkati çekmeyi amaçladık." dedi.

AA

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SakaryaSessiz DalışDalışönce Vatan
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