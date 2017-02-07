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Sakallı akbaba Artvin'de

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbabanın görüntüleri, Artvin'de fotokapana yansıdı.

Sakallı akbaba Artvin'de

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbabanın görüntüleri, Artvin'de fotokapana yansıdı.

07 Şubat 2017 Salı 11:34
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Sakallı akbaba Artvin'de

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbaba fotokapanla görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çok nadir görülen sakallı akbaba, Artvin'de sürdürülen yaban hayatını fotokapanlarla izleme projesi kapsamında Şavşat Meydancık'ta kameralara yakalandı. Kayıtlarda, leşlerden arta kalan kemikleri yiyebilen sakallı akbabanın beslenme anı açık şekilde görülebiliyor.

Yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler sağlayan fotokapanla elde edilen görüntüler, sakallı akbabanın takibi konusunda önemli bilgiler sağladı.

Elde edilen verilerle bilimsel çalışma yürütülüyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan yaban hayvanlarına dair görsel veriler elde edilmesi konusunda fotokapanların önemli işlev gördüğünü belirtti.

Eroğlu, "Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle bakanlık ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yaban hayatı bakımından çok zengin olduğunu belirten Eroğlu, zorlu hava koşullarında projeleri yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teşekkür etti.

Sakallı akbaba

Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden ürkekliğiyle bilinen ve en nadir görülen sakallı akbabalar, yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde yapıyor.

Sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalanan sakallı akbabalar, bunları belirli bir yükseklikte kayaların üzerine bırakıp, parçalayarak besleniyor.

Asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen, canlı hayvanlara çok nadir saldıran sakallı akbaba, kaplumbağaları da yükseklerden bırakıp, parçalayarak yiyor.

AA

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AkbabaSakallı Akbaba FotokapanArtvinOrman Ve Su İşleri Bakanlığı
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