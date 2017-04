ŞAKA ŞAKA 1 NİSAN 

1998'de "New Mexicans for Science and Reason" dergisi, Alabama Eyalet Meclisi'nin Pi sayısının 3.14159 olan değerini 3.0 olarak değiştirmeyi kabul ettiğini yazdı. Alabama Eyalet Meclisi'ne binlerce protesto mektubu gelince olayın bir şaka olduğu anlaşıldı.