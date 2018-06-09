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Sahur yemeği 'pide profesörü'nden

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, ömrünü fırının başında geçiren ve "pide profesörü" olarak bilinen 68 yaşındaki Mehmet Sümer'in hazırladığı pideler, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sahur yemeği 'pide profesörü'nden

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, ömrünü fırının başında geçiren ve "pide profesörü" olarak bilinen 68 yaşındaki Mehmet Sümer'in hazırladığı pideler, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:04
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Sahur yemeği 'pide profesörü'nden

Aydın'ın yöresel tatları arasında yer alan ve yaklaşık 10 farklı çeşidi yapılan pide, ramazanda sahur sofralarında oldukça tercih ediliyor.

Özellikle çevre illerden gelen yoğun taleplerden dolayı geceleri "nöbetçi pideci" uygulamasının yapıldığı Yenipazar ilçesinde, odun fırınında 5 ile 7 dakika arasında bekletildikten sonra çıkartılan pideler, damak tadına önem verenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor.

İlçede, ömrünü fırının başında geçiren ve "pide profesörü" olarak bilinen 68 yaşındaki Mehmet Sümer'in hazırladığı pideler de sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kıvama gelinceye kadar yoğurdukları hamuru kapalı, açık ve yuvarlak şekilde kıymalı, yumurtalı, peynirli, kaşarlı pide olarak hazırlayan ustalar, müşterilerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, 10 yaşından bu yana sektörün içinde olduğunu, bu zamana kadar 16 usta yetiştirdiğini söyledi.

Müşteri yoğunluğunun, ramazan ayında iyice arttığını aktaran Sümer, vatandaşların özellikle iftar ve sahur sofralarında pideyi tercih ettiğini dile getirdi.

Sümer, Aydın kent merkezinin yanı sıra Denizli ve İzmir gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşın sahur yapmak için ilçeye geldiğini ifade etti.

"10 farklı pide çeşidimiz var"

Özellikle sahurda yaşanan hareketliliğin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Sümer, "Müşterinin damak tadına göre pide yapıyoruz. 10 farklı pide çeşidimiz var. Gündüz 11'de başlayan çalışmalarımız ertesi gün sabah 5'e kadar sürüyor. Çünkü bizim pidelerimiz gün içerisinde çok tuttuğu için vatandaşlar tarafından özellikle sahurda tercih ediliyor." dedi.

Sıcak havada 500 derecelik fırının karşısında çalışmanın zorluğuna değinen Sümer, "Bu mesleği sevmen lazım. Zaten mesleği sevmezsen o iş olmaz, başarı elde edemezsin. Ben yarım asırdan fazladır pide yapıyorum. Aslında pidede ben bir tarihim. İnanın bu aşk ya... Bendeki aşkın tarifi olmaz. Kaç kez gece yatağımdan kalkıp insanlar pide istiyor diye pide yaptım. Dünyaya gelsem yine pideci olurdum." diye konuştu.

Ümit Mutlu ise açlık hissini unutturmasından dolayı pide yemeyi tercih ettiğini vurguladı.

Aydın'dan gelen Arif Gökhan Demir de ramazan ayında fırsat buldukça sahurda pideye yemeye geldiğini, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini ifade etti.

Pide günü yapıyorlar

Oruçlu oldukları için "gün" yapamayan ilçedeki kadınlar ise sahurda "pide günü" yapıyor.

Naile Gürsoy, dışarıda pide yemenin artık gelenekselleştiğini söyledi.

Songül Önsoy ise "Günlük yaşamda yediğimiz gibi sahurda da pideden vazgeçmiyoruz. Oruçlu olduğumuz için günlerimizi gündüz yapamıyoruz fakat böyle hem pide yiyoruz hem de günümüzü yapıp vakit geçiriyoruz." dedi.

Hafize Eskicioğlu da pideyi çok sevdiklerini belirterek, "Gece de gündüz de yiyoruz. Arkadaşlarımızla toplanıp pide günleri yapıyoruz. Zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu artık gelenek haline geldi. Sahurda pidenin tadı bir başka oluyor." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aydının Yöresel TatlarıPideRamazanda Sahur Sofraları
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