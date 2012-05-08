Sahteciliğe yönelik operasyon

İSTANBUL - İstanbul ve 6 ilde ünlü markalara ait ürünlerin sahtelerini üreterek piyasaya sürdükleri iddia edilen 30'un üzerinde kişi gözaltına alındı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların taklitlerini üreterek piyasaya sürdükleri ileri sürülen kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul'un 15 ilçesindeki yaklaşık 150 ayrı adrese yaklaşık 800 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, ünlü markaların taklitlerinin üretilerek piyasaya sürüldüğü belirtilen iş yerleri ve depoların önlerinde çevik kuvvet polisi önlem alırken, yapılan aramalarda koli ve kutular içerisinde çok sayıda taklit ayakkabı ve tekstil ürünü ele geçirildi.



Polis ekiplerinin, söz konusu operasyon kapsamında bazı iş yerlerindeki aramalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Soruşturma kapsamında, İstanbul dışındaki 6 ilde daha sahte ürünlere yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.



Operasyonlarda, 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ele geçirilen çok sayıda taklit ürün, polis ekipleri tarafından belirlenen depolara götürüldü.

