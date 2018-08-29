Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor

TRABZON - Doğal ve tarihi güzellikleriyle alternatif turizmin rotası haline gelen Trabzon, sarp kayalıklarıyla da dağcılarbaşta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde yer alan Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyen sporculara, doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz hava imkanı da sunuyor.

Son yıllarda dünyada adından söz ettirmeye başlayan Şahinkaya, dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanışçılarından Öztürk Kayıkcı, Mümin Karabaş, Güneş Ergüden, Mustafa Kalaycı, Süleyman Vardal, Volkan Özkan, Yahya Koç ve Tunç Fındık'ın açtığı yeni rotalarla 31 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"ne hazırlanıyor.

Festival kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Şahinkaya, oluşturulacak 50'nin üzerindeki yeni rotayla Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda ve Azerbaycan'dan gelen 50 kaya tırmanışçısını ağırlayacak.

Kaya tırmanışı dışında dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi elverişli alanlara da sahip bölge, her mevsim turizm çeşitliliğine de katkı sağlıyor.

"Şahinkaya, tırmanış açısından önemli bir potansiyel"

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şahinkaya'nın kaya yapısı ve ulaşım kolaylığı bakımından kaya tırmanışları açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Şahinkaya'da daha önce birçok kulübün tırmanış yaptığını belirten Bayoğlu, şöyle devam etti:

"Bir festival için yeterli rotalar olmadığından dolayı biz bu sene 25. yıl anımıza kalıcılık olsun diye festivalin bu ayağını gerçekleştirmeye çalıştık. 9-13 Mayıs'ta 5 dağcı arkadaşımız burada gereken rotaları açtılar. Şimdi de onların desteği ve iş birliğinde Michel Piola geldi. Dünyanın en iyi dağcısı, zorlu kaya tırmanışı yapan birisi ve Şahinkaya'da rota açması bizim için çok önemli. Birçok takipçisi var ki bu anlamda dağcılık ve ekoturizme bunun ciddi katkısı olacaktır."

"Yeni bir tırmanış cenneti daha gördüm"

Dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola da Şahinkaya'ya ilk kez geldiğini kaydederek, "Burada olmaktan çok mutluyum ve yeniden Türk arkadaşlarım sayesinde yeni bir tırmanış cenneti daha görmüş oldum. Her şeyden önce Şahinkaya'nın tırmanış için çok özel ve güzel bir kayası var. Modern tırmanış stiline çok yatkın kaya tipi. Büyük büyük tutamaklardan oluşuyor ve böylece herkes çok rahat tırmanabiliyor." diye konuştu.

Şahinkaya'nın Türkiye'deki diğer yerlerden farklı olduğuna dikkati çeken Piola, Türkiye'de bulunduğu diğer bütün yerlerden, özellikle Dedegöl, Aladağlar ya da Geyikbayırı'nın stilinden tamamen farklı ve çok özel bir yer olduğunu belirtti.

Piola, herkese Şahinkaya'ya gelmesini tavsiye etti.

"Şu ana kadar 25 rota açtık ve hedefimiz 50 veya 60 rota açmak"

Şahinkaya'da 2003 yılında ilk rotayı açan Öztürk Kayıkcı da 20 yıldır kaya tırmanışı ile ilgilendiğini anlatarak, "2003 yılında bir arkadaşım aracılığıyla buraya geldim ve kendi imkanlarımızla 10 rota açtık. Bu sefer ikinci gelişimiz ve rota açmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 25 rota açtık ve hedefimiz 50 veya 60 rota açmak." ifadesini kullandı.

Kayıkcı, Şahinkaya'nın kaya tırmanışına çok elverişli olduğuna işaret ederek, "Bir yerin kaya tırmanış alanı olması için büyük ve sağlam olması gerekiyor. Bu da burası için çok uygun. Aynı zamanda ulaşımı çok kolay ve inanılmaz yeşil bir doğası var. O nedenle gerçekten görülmeye değer bir yer." dedi.