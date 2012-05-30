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Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama

Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama

Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:40
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Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama
Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, ilçe yakınlarından geçen doğalgaz boru hattındaki patlamaya ilişkin, ''Bize ilk gelen bilgiler Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında olduğu yönündeydi. Ancak patlamanın Şahdeniz doğalgaz boru hattında olduğu belirlendi'' dedi.
Ermiş, doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:
''Bize ilk gelen bilgiler Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında olduğu yönündeydi. Patlamanın Şahdeniz doğalgaz boru hattında olduğu belirlendi. BOTAŞ bünyesinde ayrı bir hatmış bu. Patlamadan sonra 'orman yangını var mı, şehre yakın mı?' diye baktık. Olumsuz bir durum yok. Boru hattındaki yangın kontrol altına alındı.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:41
Anahtar Kelimeler:
Şahdeniz
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