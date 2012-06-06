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Sağanak bugün yeniden geliyor

Kısa süreli gök gürültülü sağanağın kuzey ve iç bölgelerde bugünden itibaren yeniden etkili olacağı bildirildi.

Sağanak bugün yeniden geliyor

Kısa süreli gök gürültülü sağanağın kuzey ve iç bölgelerde bugünden itibaren yeniden etkili olacağı bildirildi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:27
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Sağanak bugün yeniden geliyor
     Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kısa süreli gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere özellikle önümüzdeki iki gün kuzey ve iç bölgelerde yeniden etkili olacak.
     Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde aralıklarla yerel yağış geçişleri bekleniyor.
     Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul'un batı çevreleri) ve Kuzey Ege (İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın kuzey ve batı kesimleri) ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Amasya çevrelerinde lokal kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
     Perşembe günü; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyon çevrelerinde aralıklarla yerel yağış geçişleri bekleniyor.
     Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Yalova, Sakarya, Bilecik, Yozgat ve Sivas çevrelerinde lokal kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
      Cuma günü kuzeydoğu kesimlerde yerel aralıklarla devam edecek yağışların, Cumartesi günü etkisini azaltarak, Pazar günü ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:28
Anahtar Kelimeler:
Yağış
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