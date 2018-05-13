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'Sadece anne deseydi bana yeterdi'

Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki Meral Samet, yatağa bağımlı ve konuşamayan kızına 36 yıldır adeta bebek gibi bakıyor.

'Sadece anne deseydi bana yeterdi'

Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki Meral Samet, yatağa bağımlı ve konuşamayan kızına 36 yıldır adeta bebek gibi bakıyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:15
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'Sadece anne deseydi bana yeterdi'

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meral Samet, iki çocuğundan biri olan ve bebekken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan Gülsüm Samet'i kısıtlı imkanlarla tedavi ettirmek istedi ancak çabası sonuçsuz kaldı. 

Hayatını kızına adayan Meral Samet, yaptığı açıklamada, 36 yıldır yatağa bağımlı yaşayan kızının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kızıyla gözlerine bakarak anlaştığını belirten anne Samet, "Yemeğini yediriyorum. Suyunu içiriyorum. Hayatımda sadece kızım var. Yaşantım, hayatım kızım. Başka bir şey yok. Kızım doğduğundan itibaren hayatım bu şekilde geçiyor." dedi.

"Sadece anne deseydi bana yeterdi"

Samet, en büyük arzusunun kızının konuşması olduğunu dile getirdi.

Kızından duymak istediği tek kelimenin "anne" olduğunu ifade eden Samet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka hiçbir şey demesini istemezdim. Sadece anne deseydi bana yeterdi. Ben ona ömrümü adadım, keşke biraz konuşabilseydi. Engelli çocukları hor görmesinler. Korkmasınlar bizim çocuklarımızdan.

"Her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var"

Unutmasınlar ki her sağlıklı insan engelli adayıdır. Bunları evlatlarına öğretsinler. Allah engelli annelerine güç, kuvvet versin. Biz güçlü, kuvvetli olmalıyız ki onlara bakabilelim."

Çocukların her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Samet, onlara sevgi gösterildiği zaman çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meral SametAydının Germencik IlçesiBeyin FelciSerebral Palsi
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