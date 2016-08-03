Saça Erdoğan'ın portresini resmetti

Farklı çalışmalarıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren erkek berberi Ercan Buyruk, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile acı günler yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile de halkın ülkesine her zaman olduğu gibi sahip çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki demokrasi nöbeti tutan Buyruk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgisini yüreğimizde hissediyorduk. Bir kuaför olarak bu sevgiyi saçlara yansıtmak istedim. Böyle değerli bir büyüğümüz başımızda olduktan sonra bize bir şey olmaz. Biz bu sevgiyi başa kazımayı geçin, yüreklere zaten kazıdık."









8 saat aralıksız çalışarak kalfası Fatih Tosun'un saçına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını tasarladığını ifade eden Buyruk, "Onun yaptıklarının yanında bu 8 saat hiçbir şey değil." diye konuştu. Makas ve ustura kullanarak bu çalışmayı yaptığını anlatan Buyruk, Erdoğan'ın Yenimahalle ilçesinde bulunan berber dükkanına gelerek çayını içmesinden büyük şeref duyacağını dile getirdi.

"Türkiye'nin ve dünyanın gündemini saçlara yansıtıyorum." diye konuşan Buyruk, daha önce yaptığı çalışmalarla Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazandığını, 24 saatte 363 kişiyi tıraş ederek Guiness Rekorlar Kitabı'na girdiğini belirtti.