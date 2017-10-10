Sabah fırıncı akşam boksör

İzmir'de fırıncılık yapan 46 yaşındaki Talip Akıncı, her fırıncı gibi gün doğarken başladığı mesaisini öğleden sonra boks antrenörü olarak spor salonunda devam ettiriyor.

Diyarbakır'da doğan Talip Akıncı, 32 yıl önce ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 12 yaşında çırak olarak fırında işe başladı. O günden bu yana fırıncılıktan vazgeçmeyen Akıncı, ustalık belgesini alarak Karabağlar'da kendi iş yerini açtı.

Gençlik döneminin kahramanı olarak nitelediği Muhammed Ali'ye hayranlığı dolayısıyla boksa ilgi duyan Akıncı, çıraklık çağında kendi imkanlarıyla un çuvallarına saman doldurup, yumruklayarak boks yapmaya başladı.

Boks lisansını 16 yaşında alan ve karşılaşmalara çıkmaya başlayan Akıncı, İzmir'deki yerel turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti. Yaşı ilerleyince bokstan kopamayan Akıncı, 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen kursa katılarak antrenörlük belgesini aldı.

Boksa olan ilgisini antrenörlük yaparak sürdüren Talip Akıncı, yaklaşık 13 yıldır İzmir Atatürk Stadyumu Boks Salonu'nda boks öğrenmek isteyenlere gönüllü eğitim veriyor.

Akıncı, 13 yıllık antrenörlük hayatında başta oğulları Türkiye şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akıncı ile Türkiye ikinciliği bulunan olan Cihan Akıncı'nın yanı sıra kadınlarda dünya üçüncülüğüne ulaşan Büşra Çakar ve Avrupa 3'üncülüğü elde eden Elif Nur Coşkun gibi pek çok boksörü yetiştirdi.

Talip Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırıncılık ekonomik olarak geçimimi sağladığım meslek ancak boks benim için vazgeçilmez." dedi.

Akıncı, "Burada çocuklarımıza hayırlı işler yapmaya çalışıyorum. Sporun, ahlakını ve disiplinini onlara aşılamaya çalışıyorum. 13 yılda bin 500'e yakın öğrencim oldu, bunların arasında Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri alan öğrencilerim var. Başarılı işler yaptığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.