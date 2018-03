Saatler en çok yaz aylarında bozuluyor

İSTANBUL - Çoğu kişi için vazgeçilmez bir aksesuar olan saatlerin bakımı yapılmadan denize veya havuza girilmesi, saatlerin arızalanmasına neden olurken, girilen suyun basıncının da saatin su geçirmezlik özelliğini etkiliyor.



İstanbul Saatçiler Esnaf Odası (İSEO) Başkanı Sedat Güngörür, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, saat arızalarının en çokyaz aylarında meydana geldiğini belirterek, vatandaşları saatleriyle ilgili sorun yaşamamaları için tatil öncesinde saatlerine bakım yaptırmaları konusunda uyardı.



Su geçirmez saatlerin çok iyi korunması gerektiğine işaret eden Güngörür, "Saat satın alınırken kullanım klavuzu ve bakım talimatlarını mutlaka okumalı, tatile gitmeden önce de saatçilerine danışarak, gerekli bakım ve temizliği yaptırmalı. Saatlerinin camındaki, bazen gözle görülmesi mümkün olmayan bir çatlaktan su girmesi, saati bozmaya yetecektir" dedi.



Güngörür, vatandaşın genellikle tatil dönüşünde bozuk saatlerle kendilerine başvurduğunu ve müşterilerinin yaşadıkları olumsuzlukların, genelikle daha önce bakım yaptırmamalarından kaynaklandığını anlattı.



Yazın saat kullanımı konusunda da Güngörür, şu uyarılarda bulundu:



"Mekanik, otomatik veya quartz olsun her saatin mutlaka bakım ve temizliğe ihtiyacı vardır. Bunun da yetkili kurum ve saat tamirciliği ustalık belgesi olan ustalar tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde saatler hasar görebilir, denize girildiğinde veya suyla temas ettiğinde saatlerin contası değiştirilmediğinden su alabilir. Su geçirmez özeliği olmayan saatlerle asla suya girilmemeli. Saatler, aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalı. Saatlerin içindeki su geçirmeze karşı koruma sağlayan contalar zarar görür. Bu nedenlesu geçirmez özelliği olsa dahi, saat su geçirebilir. Her yıl yüzlerce müşterimiz bu şikayetle bize geliyor. Bazı saatler binlerce lira değerinde olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın, bazen telafisi olmayan arızalardan saatlerini korumaları gerekir."



"Su geçirmezlik her su için geçerli değil"



İSEO Başkanı Sedat Güngörür, saatlerin özelliklerinin iyi bilinmesinin önemini vurgulayarak, saatlerin su geçirmezlik özelliğinin, girilen su ile yakından ilgili olduğuna dikkati çekti.



Güngörür, şu bilgileri paylaştı:



"Girilen suyun basıncının da su geçirmezlik özelliği üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle suyun derinliğine ve tatlı-tuzlu olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, saatin modeline göre 3-5 atmosfer basıncı (ATM) duşa girilebilir. 10 ATM ve üzeri denize girilebiliyor. 30 metre basınca dayanıklı saatleri en fazla elinizi yıkarken kullanabilirsiniz. 50 metre basınca dayanıklı saatleri, en fazla duş yaparken, araba yıkarken kullanabilirsiniz. Saatlerin özelliklerine ne kadar dikkat edilirse saatlerin ömrü o kadar uzun olur."



Saatlerin motorun yanı sıra diğer parçalarının da hasar görebileceğini belirten Güngörür, saatin motoru zarar görmese de, uzun süre özellikle tuzlu suya maruz kalan deri kayışların zarar görebileceğini söyledi.



Yaza girerken kullanılacak saatlerin iyi seçilmesi gerektiğini anlatan Güngörür, "Yazın vücut aşırı terleme yapıyor. Kalitesiz saat kullanıldığında, bunlarda bulunan ağır metaller vücuda geçebilir. Bunların orijinal saat olup olmadığını anlamak da bazen çok zor oluyor. Bu nedenle saatler belgeli ve güvenli saatçilerden alınmalı ve yaz sezonunda özelikle suya dayanıklı basınçlı ürünler tercih edilmeli" önerisinde bulundu.