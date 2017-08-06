MUSTAFA KEMAL SALLI

KURTULUŞ SAVAŞI'MIZIN GERÇEK FİNANSÖRÜ OSMAN HOCA ANLATIYOR:

"RUSYA ÜZERİNDEN 100 MİLYON ALTIN GÖNDERDİK" (2)

GAZİ PAŞA’YA VE İNÖNÜ’YE GÖNDERİLEN KILIÇLARI ENVER PAŞA SEÇMİŞTİ

Kurtuluş Savaşı’mız sırasında Moskova üzerinden para ve silah yardımı gönderen Osman Hoca, Yakın Tarihimiz dergisinde, Rusya üzerinden gönderilen bu 100 milyon ruble tutarındaki altının hikayesini anlatmaya devam ediyor:

“Parlamento'nun bu kararı üzerine, hemen ertesi günü gereken muameleyi tekemmül ettirdik ve parayı -derhal Ankara'ya yetiştirilmek üzere- Rus Hazinesi'ne teslim ettik.

Fakat, Buhara'nın Ankara'daki kardeşleriyle ilgisi bu kadarla kalmadı. Bu paranın gönderilmesinden kısa bir müddet sonra -İzmir'in kurtuluşundan evvel- Buhara'dan Ankara'ya bir murahhas heyeti ile yirmi kadar talebe de gönderildi. Ayrıca, bu heyetle, Mustafa Kemal Paşa'ya pek kıymetli -bizim karakulu dediğimiz- kalpaklık astragan derilerle, iki tane murassa antika kılıç da hediye gönderildi.

Bu kılıçları hazineden seçmek vazifesi- o sırada orada bulunan- Enver Paşa'ya havale edilmişti. Enver Paşa Gazi Paşa'ya çok hürmetkardı. Kılıçları seçmek vazifesinin kendisine havale edilişine çok mütehassıs oldu. Ve bu kılıçları takdim mektubunu da bizzat yazdı ki, onun hürmetkarlığının bariz bir delili olan mektuptaki şu cümle hala hatırımdadır:

"Milli Kahraman, Büyük Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri,

Yüksek huzurlarınıza takdim edilecek naçiz hediyelerden kılıçları seçmek şerefini, kardeş Buhara Cumhuriyeti bana havale etti. Bundan dolayı tarifi imkansız, büyük bir fahru gurur duyuyorum." (Yakın Tarihimiz, Cilt.1, Sayı:10 shf.292-293/ 03 Mayıs 1962)

Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca'nın (Kocaoğlu) anlattıkları, Kurtuluş Savaşı’mız sırsında Ruslardan istenen maddi yardımın kimler tarafından ve nasıl sağlandığının gerçek hikayesidir. Cennetmekan Osman Hoca, olayı ayrıntılarıyla anlatarak tarihe not düşmüştür.

RACİ ÇAKIRÖZ DE OSMAN HOCA’YI DOĞULAMIŞTIR

Aynı olayları, I. Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen Türk subayı Raci Çakırgöz de, hatıralarında, benzer ayrıntılarla anlatmaktadır. Çakıröz, I. Dünya Savaşı'nda esir düştüğü Ruslardan Özbeklerin yardımıyla kurtulduktan sonra Türkistan’a gelmiş ve Taşkent’te öğretmenlik yapmış, Buhara ordusunun ve bandosunun kurulmasında ve eğitilmesinde öncülük etmiştir. “Çarlık ve Bolşevik Rusya’da 10 Yıl” adıyla yayımlanan hatıralarında Raci Çakıröz, Sovyet yardımları olarak bilinen yardımların, aslında, Buhara Türkleri tarafından Moskova üzerinden Anadolu'ya gönderildiğini uzun uzun anlatmıştır.

Bütün bu anlattıklarımıza rağmen, kafalarında hala "Acaba?" lar dolaşanlar için son olarak söylemek istediğimiz birkaç not var.. Buhara Cumhurbaşkanı Cennetmekan Osman Hoca'nın (Kocaoğlu) anlattıkları, döneminin saygın tarih dergilerinden olan "YAKIN TARİHİMİZ"in 03 Mayıs 1962 tarihli 10. sayısının 292 ve 293'üncü sayfalarında yayınlanmıştır.

Anlatılanların hepsi doğrudur. Buhara'dan yola çıkan 100 milyon altın Rublenin ne kadarının Ankara'ya ulaştırıldığı, ne kadarının Ruslar tarafından iç edildiği bazı kaynaklarda kuruşu kuruşuna kayıtlıdır. Buharalı kardeşlerimizin gönderdikleri altınlar, bizlerin olduğu kadar, Rusları da maddi yönden rahat nefes almalarını sağlamıştır. Bugün ülkemizin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası'nın temelinde de Buharalı kardeşlerimizin gönderdikleri altınlar vardır.



OSMAN HOCA BUNLARI ANLATTIĞINDA İNÖNÜ DE CELAL BAYAR DA HAYATTAYDI; YALANLAMADILAR



Lütfen buraya dikkat! 3 Mayıs 1962 tarihinde, yani Osman Hoca'nın hatıralarının YAKIN TARİHİMİZ dergisinde yayınlandığı tarihte, Osman Hoca'nın Buhara'dan gönderdiği altınları teslim alan, altınlardan ayrı olarak, bir özel heyetle gönderilen çok değerli üç kılıçtan birini Büyük Taarruz öncesinde gururla beline takarak fotoğraf çektiren İsmet Paşa (İnönü) hayattaydı. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini yaşadığı bir sırada, Rus baskılarına direnemeyerek Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerçek finansörü Osman Kocaoğlu'nun yurt dışına çıkarılma kararını imzalayan ( 24. 09.1938 tarihli Resmi Gazete) dönemin Başvekili Celal Bayar da hayattaydı. Buhara altınlarının kimler tarafından, nasıl gönderildiğini bütün ayrıntılarıyla bilen İsmet İnönü de, Celal Bayar da Osman Kocaoğlu'nun Yakın Tarihimiz dergisinde yayınlanan bu anılarına herhangi bir yalanlama göndermemişlerdir. Daha da önemlisi, Lozan Anlaşması sırasında Türk heyetini, önerilerini dikkate almamakla suçlayan ve Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’ya taşınmasına araçlık ettikleri Buhara Cumhuriyeti altınlarını geri isteyen Rusya’nın da, Osman Hoca’nın bu açıklamalarına bir itirazı olmamıştır. Derginin ileriki sayılarında bu konuda herhangi bir kayıt yoktur.

Buhara Cumhurbaşkanı, kurduğu cumhuriyetin Ruslar tarafından yıkılmasından sonra Türkiye sığınmış ve Gazi Mustafa Kemal tarafından gururla Türk vatandaşlığına alınmıştı. Osman Hoca, İstanbul'da Yeni Türkistan adlı bir dergi çıkarmış ve burada yazdığı yazılarla Rusları topa tutmaya devam etmişti. Gazi Mustafa Kemal döneminde de Ruslar, Osman Hoca'nın yurtdışına çıkarılması konusunda baskı yapmışlar, fakat başarılı olamamışlardı. Cennetmekan Osman Kocaoğlu'nun Rusların baskısıyla yurt dışına çıkarılması, tarihimizin yürek yakan uygulamalarından biridir.



İŞ BANKASI KURTULUŞ SAVAŞI'MIZIN GERÇEK FİNANSÖRÜ OSMAN KOCAOĞLU'NA BİR ANIT MEZAR YAPMALIDIR



İş Bankası'nın temelinde de Buhara altınlarının payı vardır. İş Bankası kültür hizmeti bütçesinden oluşturacağı bir fonla, Osman Kocaoğlu'nun anıt kabri için bir yarışma yapmalı ve uygun bulunan projeye göre, Kurtuluş Savaşı'mızın gerçek finansörüne layık bir anıt mezar yapmalıdır.

Eşiyle birlikte aynı mezarda yatmakta olan Osman Hocamıza vefa borcumuzun bir göstergesi olarak bir anıt mezar yapmak, üzerinde yaşadığımız toprakları vatan bilen herkesin görevidir.