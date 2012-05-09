Matrakçı Efkan Çalış tarafından günümüz koşullarına göre yeniden hayata geçirilen ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı savaş sanatı Matrak, Rusya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinden büyük ilgi görüyor.

Matrak Başantrenörü ve matrak sporunun kurucusu Efkan Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında Türk kültüründe yer alan sporları araştırmaya başladığını belirtti.

Bir Osmanlı savaş sanatı olan Matrak'ta en mahir kişinin ismiyle müsemma bilim adamı ''Matrakçı Nasuh'' olduğunu ifade eden Çalış, ''Kanuni Sultan Süleyman defalarca Matrakçı Nasuh'un karşısına rakip çıkarmış. Matrakçı Nasuh hepsini alt etmiş. Kanuni, Osmanlı'da en iyi matrakçının Matrakçı Nasuh olduğunu ilan etmiştir'' dedi.

Ruslara matrak öğretecekler

32 antrenör ve 74 hakem ile profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çalış, şunları kaydetti:

''8 ilde faaliyetteyiz. Lisanslı 160 sporcuyla bu sporu yapıyoruz. 2012 yılı itibariyle yurt dışında faaliyetlerimiz olacak. Rus vatandaşları Osmanlı savaş sanatını öğrenmek istiyor. 7-10 Haziran'da Rusya'ya gideceğiz." Litvanya'da düzenlenecek 100 ülkenin katılacağı Geleneksel Oyunlar Festivali'nde matrak oyununun sergileyeceğini söyleyen Çalış, Polonya'dan da davet geldiği bilgisini verdi.