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'Rus turistler bu yıl erken gelecek'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Bu yıl Rus turistlerin nisan ayında Türkiye ve Antalya'ya yoğun şekilde tatil için geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yıl erken gelecekler." dedi.

'Rus turistler bu yıl erken gelecek'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Bu yıl Rus turistlerin nisan ayında Türkiye ve Antalya'ya yoğun şekilde tatil için geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yıl erken gelecekler." dedi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:11
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'Rus turistler bu yıl erken gelecek'

ANTALYA 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Rus turistin çok az olduğu bir sezon yaşadıklarını belirterek erken rezervasyonlardaki ilk verilere göre Rusya'dan ciddi artış yaşandığını söyledi.

Bu trendin devam edeceğine dikkati çeken Yağcı, Rus turistin Antalya'yı, Türkiye'yi özlediği bir dönem olduğunu, bunun da olumlu gelişmeler yaşanmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Yağcı, Rus turistin potansiyelinin çok fazla olduğunu belirterek, 2014-2015 sezonunda Türkiye'de 4,5 milyonları aşan Rus turistin ağırladığını ve bu rakamın Antalya için 4 milyonlara yaklaştığını hatırlattı.

Dolayısıyla Rusya'da önemli bir potansiyel olduğuna dikkati çeken Yağcı, şöyle devam etti:

"2017 için bu rakamların ne şekilde şekilleneceğini şimdiden söylemek zor fakat potansiyel yüksek. Bu rakamın 2 ila 4 milyon arasında bir noktada şekilleneceğini düşünüyorum. Rus turistler, normalde yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz, ağustos aylarında yoğun olarak gelir. Ancak bu yıl Rus turistler nisan ayında Türkiye ve Antalya'ya yoğun şekilde tatil anlamında geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yıl erken gelecekler. Keza kış aylarında da Rusların, Antalya'yı tatil yapma konusunda destinasyon olarak gördüklerine bu sene şahit oluyoruz."

"2017 yılı turizmde büyüme yılı olacak"

AKTOB Başkanı Yağcı, Rus turistlerin bu yıl nisan ayında gelmesini beklediklerini vurgulayarak, mayıs ayında Rusların bayramları olduğu için ciddi bir rezervasyon akışı olacağını ifade etti.

Özellikle son dönemde istihdama yönelik hükümet tarafından çok ciddi bir destek paketi açıklandığını ve bunu çok olumlu bulduklarını anlatan Yağcı, "Bu noktada artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de hem kamu kesimi hem kamuoyu, son derece turizmin öneminin farkına varmış, algılamış durumda. Gerçekten turizm çok önemli bir sektör, bu noktada verilen destekleri çok olumlu buluyoruz." dedi.

2016'da yaşanan kötü olaylardan, bölgede gelişen olaylar yüzünden turizmde düşüş olduğunu kaydeden Yağcı, "2017 yılı turizmde büyüme yılı olacak. 2017 yılı turizm için çok önemli bir yıl. Çünkü bizim tarihimizde turizmde iki yıl üst üste düşüşün olduğu bir dönem olmamıştır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusTuristErkenAktobÖnce Vatan Gazetesi
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