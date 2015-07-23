Rumlar Gökçeada'ya geri dönüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden yıllar önce Yunanistan'a göç eden Rumlardan bazıları, bu ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle adaya dönüp butik işletmeler açmaya başladı.



Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Rum nüfusun yoğun olduğunu, Yunanistan'da yaşayan Rumlardan bir bölümünün yılın belli dönemlerinde Gökçeada'da konakladığını söyledi. Bundan dolayı komşu ülkedeki krizin kendilerini de etkilediğini belirten Çetin, "Gökçeada'da bulunan Rum vatandaşlarımız bizler için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Burada var olma teminatını da kendimiz olarak görüyoruz. Rum vatandaşlarımızın gülen yüzlerindeki tebessüm bizi ayrı bir şekilde mutlu kılıyor. Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz, bizi de bir komşu ülke olarak üzüyor" dedi.



Yıllar önce Gökçeada'dan Yunanistan'a göç eden birçok Rum vatandaşın bulunduğunu işaret eden Çetin, "O insanlar Gökçeada'ya özellikle yaz aylarında geliyor. Ağustos ayında ilçemizde yapılan Meryem Ana şenliklerine, panayıra Yunanistan'dan ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz geliyor. Bundan da son derece memnuniyet duyuyoruz fakat bu yıl Yunanistan'daki kriz nedeniyle bundan olumsuz etkileneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Çetin, Yunanistan'a önceki yıllarda gidip yerleşmiş, iş sahibi olmuş Rumların, ekonomik kriz nedeniyle Gökçeada'ya dönmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Gökçeadalı Rum vatandaşlarımız, Yunanistan'daki işlerini bırakıp 'Artık Gökçeada'da yaşayacağız. Hayatımızın geri kalan kısmını Gökçeada'da geçireceğiz' deyip böyle karar aldı. Burada çok güzel ve şirin butik işletmeler açıp çalışmaya başladılar. Çok doğru bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Kendilerini bu konuda tebrik ediyorum."



Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl ilk kez futbol turnuvası düzenlediklerini anlatan Çetin, bunun ikincisini de 13 Ağustos'ta gerçekleştireceklerini bildirdi.



