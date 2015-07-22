"RTE" plakalı araç 50 bin liraya satışa çıkarıldı

GİRESUN - Giresun'da bir oto galeride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının baş harflerini taşıyan "06 RTE 28" plakalı otomobil, 50 bin liradan satışa sunuldu.

Galeri sahibi Bahtiyar Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 model Tofaş Şahin model aracın satılmak üzere kendilerine bırakıldığını söyledi.

Üç gündür galeride bulunan "06 RTE 28" plakalı aracı 50 bin liradan satışa sunduklarını belirten Baker, birçok alıcının kendileriyle irtibata geçtiğini bildirdi.

Araca yoğun ilgi bulunduğunu dile getiren Baker, şunları kaydetti:

"Özellikle belediye başkanları ve AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının baş harflerini taşıması ve Giresun'un plakasının 28 olması nedeniyle aracı almak için bizimle irtibata geçiyor. Bugüne kadar araca en ciddi teklif, 30 bin lirayla bir belediye başkanı tarafından yapıldı. Biz özel plakalı olduğu için 50 bin lira istiyoruz. Onun için gelen teklifleri geri çevirdik. Aracı 50 bin liranın altında bir rakama satmayı düşünmüyoruz."