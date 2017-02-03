Rizeli Hamdu Sena sosyal medyadaki 'o' fotoğrafı anlattı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise "Tomi" adını verdikleri köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena'nın, kardan dolayı kapalı olan köyünün yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle bir saatlik çalışmasının ardından 3 kilometrelik yolu kardan temizlenen köydeki evinde ulaşılan Hamdu Sena, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ortaokul 1. sınıf öğrencisi Bilgin, tatil dönemlerinde keçileri otlatmada ailesine yardımcı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O gün ağabeyimle keçileri otlatmaya çıkarmıştık ve aniden kar yağdı. Bir süre sonra keçilerden birinin doğum yaptığını gördük. Keçileri ahıra getirdik. Daha sonra okul çantalarımızı alıp doğan keçinin yanına gittik. Doğum yapan keçiyi bir çantaya, yeni doğan keçiyi de diğer çantaya koyduk. Keçiyi sırtıma aldım, diğerini de köpeğin sırtına bağladık ve eve doğru gittik."

Bu anı ölümsüzleştirmek için ağabeyinin fotoğraf çektiğini anlatan Bilgin, "Fotoğrafın sosyal medyada görülmesinin ardından birçok arayan, soran oldu. Güzel tepkiler aldık. Ben hayvanları çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini ve kötü davranmamasını istiyorum." diye konuştu.

Baba Atilla Bilgin ise hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, çocuklarının da boş zamanlarında kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Kızının hayvanlara büyük sempatisi olduğunu ifade eden Bilgin, "Ben konunun bu kadar büyüdüğünü, olaydan bir iki gün sonra gördüm." dedi.

Hamdu Sena'nın ağabeyi Ali Rahman Bilgin de olay günü yaşananları paylaşarak, "Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim ve sosyal medyada paylaştım. Büyük ilgi gördü, benim çok hoşuma gitti." ifadesini kullandı.