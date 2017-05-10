Ressam Eşref Armağan metro kullandı

Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan'ın resimlerinden oluşan sergi Yenikapı Metro İstasyonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Metro İstanbul, "Engelliler Haftası" kapsamında Yenikapı Metrosu İstasyonunda "Bizim İçin Engel Yok" sloganıyla etkinlik düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü koordinesindeki İSEMX Engelliler Müzik Grubu'nun sahne aldığı etkinlikte, görme engeline rağmen parmak uçlarıyla dokunarak renkleri ve üç boyut kavramını yansıttığı resimleriyle dünyaca ünlü ressamlar arasında yerini alan Eşref Armağan, eserlerinin yer aldığı sergi açtı. Serginin açılış kurdelesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu ve Eşref Armağan birlikte kesti.

Armağan, sergiyi gezen katılımcılara eserlerinin hikayelerini anlattı, metro istasyonunu kağıda çizdi. Metro kabinine geçerek vatman koltuğuna oturan Armağan, Yenikapı-Şişhane istikametinde metro kullandı. Yolculara esprili dille anons yapan Armağan'a Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu da eşlik etti.

Ressam Eşref Armağan ise hayata küsen engellilere ve ailelerine önerilerde bulundu.

"Anne-baba, çocuğun bir engeli varsa 'yapamazsın' diyerek engellemeyecek. Onu yapana kadar takip edecek, onu yapmasını sağlayacak." diyen Armağan, engelli bireylerin inanması ve başarmayı istemesi gerektiğine işaret etti.

Armağan, "Ben bu dünyaya geldim, geriye dönüşüm var mı? yok. Geriye dönüşün yoksa hep tüketici olarak mı kalacaksın bu dünyada? Yaşamını sürdürmek zorundasın. Onun için problemi silmeleri gerekmektedir. Zaten psikolojik olarak kurtulan beyin üretici olarak düşünmeye başlar. O zaman kişi kendini keşfeder. Azim, inançla şükretmesi lazım durumuna." ifadesini kullandı.