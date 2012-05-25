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Regaib Kandili kutlandı

Üç ayları müjdeleyen Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Regaib Kandili kutlandı

Üç ayları müjdeleyen Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

25 Mayıs 2012 Cuma 08:38
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Regaib Kandili kutlandı

İstanbul Müftülüğü tarafından Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen programda, Sultanahmet Camisi İmam Hatibi İshak Kızılaslan ve Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Duman tarafından Kur'an-ı Kerim ile Ayasofya Hafızlar Topluluğu Çocuk Korosu'nca ilahiler okundu.
Mimar Sinan'ın ''ustalık eserim'' dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne merkezden çok sayıda vatandaş da camiye geldi.
Ankara'da ise kandil gecesi dua ve Kuran-ı Kerim okunarak idrak edildi.
Ankara İl Müftülüğü ile Çankaya Müftülüğü'nün, Kocatepe Camisi'nde ortak düzenlediği kandil programına, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Londra'da
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Aziziye Camisi'nde Regaip Kandili münasebetiyle düzenlenen programda Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi.
''Bizleri yoktan var eden, başta İslam olmak üzere her türlü nimetiyle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun'' diyerek konuşmasına başlayan Görmez, Regaip Kandili'nin Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Gönüllerin ferahlaması için Allah'a yönelmek gerektiğini vurgulayan Görmez, sinelerdeki ağır yüklerden kurtulmanın ise arzuları ve emelleri sadece Allah'a yöneltmekle mümkün olacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
Regaib Kandili
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