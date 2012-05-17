Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Rize Üniversitesi'nin isminin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesinin ardından yeni logo çalışması başlattıklarını anımsattı. Yarışmaya 828 kişinin bin 691 eserle katıldığını ifade eden Yılmaz, şunları belirtti: ''Eserler seçici kurul tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu, üniversite ile Rize'yi ön plana çıkartacak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edebilecek özgünlük ve estetik yönden incelendi. Değerlendirme sonucu seçici kurul 10 logo tespit ederek, eser sahiplerinden logoların anlamları ile birlikte üç farklı boyutta tasarımını yeniden istedi. Son değerlendirmede Kağıthane Kaymakamı A. Akın Varıcıer tarafından tasarlanan logo, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yeni logosu olarak belirlenmiştir.'' Yılmaz, logonun üniversitenin marka değeri için kalıcı anlam taşımasını amaçladıklarını da kaydetti.





Son Güncelleme: 17.05.2012 01:15