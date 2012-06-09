Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Rektör Prof. Dr. Yılmaz: ''Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli''

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Rektör Prof. Dr. Yılmaz: ''Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli''

09 Haziran 2012 Cumartesi 08:53
582 Okunma
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz, ''Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli'' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Üniversitenin spor salonunda yapılan programa, Rize Vali vekili Hakan Burak Uz, AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, İl Garnizon Komutanı Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektörü Prof. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, kaliteli eğitim, öğretim vermeyi amaçladıklarını, bunun için hizmetlisinden en üst kademeye kadar herkesin üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üniversiteye adını verdiği için teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi:

''Başbakanımıza özellikle üniversiteleri demokratik ortama taşıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Zira herkes burada kardeşçe fikrini zikrini açıkça ifade edebiliyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarının alkışlanması gerekir. Millet olarak biz buna muhtaçtık. Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli. 

Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 12 bin, yaklaşık 600 öğretim elemanı görev yapmakta. Bu kadar yoğun nüfus bir yerde olunca zaman zaman sorunlar olabilir. Ancak 2011-2012 öğretim yılında bir öğrencimizin burnu kanamamıştır.''

Üniversitelerde artık anlayışın değiştiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

''Üniversiteler artık eski statik yapısından kurtulup dinamik bir yapıya kavuşmak zorunda. Üniversiteler, herkes üzerine düşen görevi yerine getirip çalışırsa yükselir. Üniversiteler kişilere bağımlı kuruluşlar değildir. Bağımlı olduğu taktirde alçalır seviye kaybederler. Bu nedenle gerek eğitim ve öğretimde gerek Ar-Ge çalışmalarında önemli planlar yaptık, uygulamaya koyuyoruz. Üniversitede Sağlık Bakanlığı ile yılda 800 bin hasta bakılıyor, yılda 30 bin ameliyat yapılıyor, günde iki açık kalp ameliyatı yapılıyor ve onkoloji hastanesi yapımı sürüyor. Bunlar beş yıl önce hayal bile edilemiyordu.''

Öğrenci Konseyi Başkanı Rıdvan Demirtaş ise öğrencilerin bir çok sorun yaşadığını ancak kentin ileri gelenlerinin üzerine düşeni yapmadığını iddia etti. Öğrencilerin ulaşım konusunda sorun yaşadığını, silahla yaralananlar, tacize uğrayanlar olduğunu öne süren Demirtaş, yetkililerden çözüm istememize rağmen çözüm bulunmadığını savundu. 

Çanakkale Şehitliği'ne gitmek istediklerini ancak okul yönetiminin izin vermediğini de iddia eden Demirtaş, ''Anzaklar ataları için 35 saatlik yoldan uçakla geliyor ama biz ecdadımızın yanına gidemedik'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi logo yarışmasını kazanan İstanbul Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer'e hediyesi ve plaket verildi. 

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, mezuniyet yemini yapan öğrenciler keplerini havaya attı. Tören, eğlence programı ile sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
RTÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ