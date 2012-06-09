RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz, ''Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli'' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Üniversitenin spor salonunda yapılan programa, Rize Vali vekili Hakan Burak Uz, AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, İl Garnizon Komutanı Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektörü Prof. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, kaliteli eğitim, öğretim vermeyi amaçladıklarını, bunun için hizmetlisinden en üst kademeye kadar herkesin üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üniversiteye adını verdiği için teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi:

''Başbakanımıza özellikle üniversiteleri demokratik ortama taşıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Zira herkes burada kardeşçe fikrini zikrini açıkça ifade edebiliyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarının alkışlanması gerekir. Millet olarak biz buna muhtaçtık. Üniversitelerde herkes konuşabilmeli, fikrini söyleyebilmeli ancak nerede durması gerektiğini de bilmeli.

Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 12 bin, yaklaşık 600 öğretim elemanı görev yapmakta. Bu kadar yoğun nüfus bir yerde olunca zaman zaman sorunlar olabilir. Ancak 2011-2012 öğretim yılında bir öğrencimizin burnu kanamamıştır.''

Üniversitelerde artık anlayışın değiştiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

''Üniversiteler artık eski statik yapısından kurtulup dinamik bir yapıya kavuşmak zorunda. Üniversiteler, herkes üzerine düşen görevi yerine getirip çalışırsa yükselir. Üniversiteler kişilere bağımlı kuruluşlar değildir. Bağımlı olduğu taktirde alçalır seviye kaybederler. Bu nedenle gerek eğitim ve öğretimde gerek Ar-Ge çalışmalarında önemli planlar yaptık, uygulamaya koyuyoruz. Üniversitede Sağlık Bakanlığı ile yılda 800 bin hasta bakılıyor, yılda 30 bin ameliyat yapılıyor, günde iki açık kalp ameliyatı yapılıyor ve onkoloji hastanesi yapımı sürüyor. Bunlar beş yıl önce hayal bile edilemiyordu.''

Öğrenci Konseyi Başkanı Rıdvan Demirtaş ise öğrencilerin bir çok sorun yaşadığını ancak kentin ileri gelenlerinin üzerine düşeni yapmadığını iddia etti. Öğrencilerin ulaşım konusunda sorun yaşadığını, silahla yaralananlar, tacize uğrayanlar olduğunu öne süren Demirtaş, yetkililerden çözüm istememize rağmen çözüm bulunmadığını savundu.

Çanakkale Şehitliği'ne gitmek istediklerini ancak okul yönetiminin izin vermediğini de iddia eden Demirtaş, ''Anzaklar ataları için 35 saatlik yoldan uçakla geliyor ama biz ecdadımızın yanına gidemedik'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi logo yarışmasını kazanan İstanbul Kağıthane Kaymakamı Akın Varıcıer'e hediyesi ve plaket verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, mezuniyet yemini yapan öğrenciler keplerini havaya attı. Tören, eğlence programı ile sona erdi.