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Ramazan hazırlıkları başladı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te belediyelerin ramazan öncesi hazırlıkları sürüyor.

Ramazan hazırlıkları başladı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te belediyelerin ramazan öncesi hazırlıkları sürüyor.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:15
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Ramazan hazırlıkları başladı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te belediyelerin ramazan hazırlıkları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk orucun tutulacağı 27 Mayıs Cumartesi gününden itibaren 60 bin aileye erzak dağıtılacak.

Belediye ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde oluşturacağı noktalarda günde ortalama 12 bin kişiye iftar imkanı sunacak. Fomara'daki Aşevi ile Emirsultan, Uludağ Üniversitesi, Alemdar, Çınarönü, İlahiyat Fakültesi, Tayakadın Mahallesi, Kızılay Yurdu ve çeşitli ilçelerde kurulacak 10 ayrı noktada vatandaşlara iftar verilecek.

Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı süresince aşevinden yoksullara yönelik yemek yardımını sürdürecek, çeşitli iftar ve konser programları düzenleyecek.

Engelli dernekleri ile başlayacak iftar programlarını sırasıyla muhtarlar, şehit ve gazi aileleri, basın ve amatör spor kulüpleri izleyecek. Ramazan şenlikleri kapsamında, büyük parklardan Kentpark ve Sazova'da konserler yapılacak.

Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yılki ramazan etkinliklerini Avlu Balıkesir’de gerçekleştirecek.

Avlu Balıkesir’de yeri olan Ticaret Odası’nın üst katında 29 gece boyunca vatandaşlara, engellilere, şehit yakınlarına, muhtarlara, engellilere, belediye çalışanlarına ve benzeri topluluklara iftar verilecek.

Her gece 20 ilçeden otobüslerle 100 kişi Avlu Balıkesir’e taşınacak. İlahi ve musiki dinletilerinin yapılacağı etkinliklerin yanı sıra cazibe merkezi haline getirilmek istenen Avlu Balıkesir’e 42 stant açılacak.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği, ramazan ayında bir gün şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelip, iftar yapacak.

Belediye de ay boyunca kentteki 7 mahallede iftar verecek. Belediye yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı süresince evlerine iftar için yemek servis edecek. 

Yalova

Yalova'da, belediye muhtaç 250 aileye yemek dağıtımını sürdürecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan feshanede ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Yalova İHH Derneği aşevinde 300 kişiye, Hacı Hayriye Camisi'nde ise Hacı Hayriye Hanım'ın torunları her gün bin 400 kişiye iftar verecek.

Kütahya

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, her gün kent merkezinde yaklaşık 3 bin kişilik iftar sofraları kurulacağını bildirdi. Gezici iftar sofrasının da olacağını belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iftar sofrası geleneğini sürdüreceğiz. Kent merkezinde Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde her gün yaklaşık bin 500 kişilik iftar sofrası kuracağız. Bunun dışında 65 mahallemizde günde iki mahalle olmak üzere gezici iftar organizasyonları da yapılacak. Mahallelerimizde düzenlenecek iftar programlarında da yaklaşık bin 500 kişilik iftar sofraları kurulacak. Ramazan süresince akşamları sosyal ve kültürel etkinliklerimizde olacak. Kentin simge yerlerinde ramazan programlarımız olacak."

Bilecik

Bilecik Belediyesince ramazan ayı boyunca Belediye Kültür Sitesi'nde iftar ve sahur programları gerçekleştirilecek.

Bunun yanında 11 mahallede iftar etkinlikleri düzenlenecek, mahallelerde ramazan mukabeleleri yapılacak. Yaklaşık bin kişilik iftar, 500 kişilik de sahur sofraları kurulacak. 

AA

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