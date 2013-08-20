İSTANBUL

Mısır’da, darbe karşıtı gösterilerin sembolü olan "Rabia" işareti dünya gündemine oturdu. Kanlı saldırılara sahne olan Rabiatül Adeviyye Meydanı'nın adındaki "‘Rabia" (dört) kelimesine izafeten oluşturulan sembol, sosyal medyada son yılların en etkili darbe karşıtı kampanyasına ilham kaynağı oldu.

Türkiye’deki darbe karşıtı aktivistlerin öncülük ettiği kampanya kapsamında ilk önce "R4bia.com" adlı internet sitesi kuruldu. Ardından da eş zamanlı olarak "twitter"da, ‘Whatisr4bia’ etiketi oluşturuldu.

Etiket Türkiye’de rekor sayılabilecek bir hızda TT (Trending Topics-Çok konuşulanlar) oldu, ardından da dünya listelerine girdi. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği etiket global ölçekte de TT haline geldi.

Büyük ilgi gösterildi

"Whatisr4bia" etiketiyle paylaşımlarda bulunan binlerce Türk internet kullanıcısı Mısır’da günlerdir darbe karşıtı gösteri yapan sivil halka destek mesajları yayınladı. Çok sayıda kullanıcının aynı etiket altında "Rabia işareti" yaparak çektirdikleri binlerce fotoğrafı paylaştıkları da görüldü.

İnternet haber sitelerinin yanı sıra, Türkiye’de birçok televizyon kanalı da "Rabia" sembolünün öne çıktığı video klipler yayınlayarak kampanyaya destek sundu.

Pakistan, Irak, Katar, Mısır, Bosna Hersek, Malezya ve Endenozya başta olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan da binlerce kullanıcı "Whatisr4bia" etiketi altında hem yazılı mesaj hem de fotoğraf paylaştı.

Yazılan mesajların tümünde Mısır’da darbe karşıtı gösterilere destek dile getirildi, sivil halka ölümcül şiddet uygulayan darbe yönetimine de sert eleştiriler yöneltildi.

Öte yandan aynı etiket altında da birbirinden çarpıcı fotoğraflara da yer verildi. Pakistan’da üniformalı polislerin de "Rabia işareti" yaparak çekindikleri fotoğrafları aynı etiket altında paylaştıkları görüldü.

"Rabia’nın 34 tanımı"

"R4bia.com" adlı internet sitesinde de "Rabia" sembolünün hangi anlamlara geldiği anlatıldı. Kısa ve özlü ifadelerin kullanıldığı metinde "Rabia" sembolünün 34 ayrı tanımı yapıldı. Aynı sitede "Rabia" sembolünün afişleri ve "Rabia işareti" yapılarak çekilen çok sayıda fotoğraf da yer aldı.

Sitede ayrıca Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde "Rabia işareti"nin damgasını vurduğu darbe karşıtı gösterilerden video görüntüleri de yayınlandı.

Darbe karşıtlarının sembolü

"Rabia İşareti" olarak tanımlanan bu sembol, adını Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndan alıyor. Arapça'da "Dört ve dördüncü" anlamına gelen "Rabia", eylemlerin yapıldığı meydanın ismine vurgu yapmak için de kullanılıyor.

Ayrıca darbe yanlısı gösterilere sahne olan Tahrir Meydanı'ndaki işaretlerden farklılaşmak adına "Rabia" sembolü ortaya çıktı.

100 milyondan fazla kullanıcı

Mısır’dan tüm dünyaya yayılan ve yeni özgürlük sembolü olarak kullanılan "Rabia işareti" sosyal medyada en çok kullanılan profil resmi olarak da kayıtlara geçti. Sosyal medya üzerinden yayılan "Rabia işareti"ni kendi profil resmi haline getiren kişilerin sayısının 100 milyonun üzerinde olduğu açıklanmıştı.