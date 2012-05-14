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Protez kafatasıyla yaşama tutunuyor

Teröristlerle girdiği çatışmada beynine kurşun isabet eden Fırat Zorba, geçen yıl takılan protez kafatasıyla yaşamaya devam ediyor

Protez kafatasıyla yaşama tutunuyor

Teröristlerle girdiği çatışmada beynine kurşun isabet eden Fırat Zorba, geçen yıl takılan protez kafatasıyla yaşamaya devam ediyor

14 Mayıs 2012 Pazartesi 11:55
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Protez kafatasıyla yaşama tutunuyor
KASTAMONU - Şırnak'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Fırat Zorba, 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada başına aldığı kurşunla ağır yaralandı.

Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 111 gün yoğun bakımda kalan Zorba, tedavi sonucunda hayata tutunmayı başardı. Vücudunun bir bölümü felç olan ve konuşma güçlüğü çeken Zorba, yaklaşık 1 yıl önce hastaneden çıkarak ailesinin yanında kalmaya başladı. Bir süre kafatasının yarısı olmadan yaşayan Zorba'ya geçen yıl GATA'da protez kafatası takıldı.
Zorlu bir sürecin ardından kafatasına kavuştuğunu belirten Zorba, ''Beynimdeki yaraların kapanmasını bekledik. Sonra protez kafatasım takıldı. Şu an ailemle yaşıyorum. Çok mutluyum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşerek yürümek istiyorum. Artık tekerlekli sandalyeden çok sıkıldım. Yarın ayağa kalkmak istiyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 03:55
Anahtar Kelimeler:
Fırat Zorba
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