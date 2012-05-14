Protez kafatasıyla yaşama tutunuyor

KASTAMONU - Şırnak'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Fırat Zorba, 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada başına aldığı kurşunla ağır yaralandı.



Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 111 gün yoğun bakımda kalan Zorba, tedavi sonucunda hayata tutunmayı başardı. Vücudunun bir bölümü felç olan ve konuşma güçlüğü çeken Zorba, yaklaşık 1 yıl önce hastaneden çıkarak ailesinin yanında kalmaya başladı. Bir süre kafatasının yarısı olmadan yaşayan Zorba'ya geçen yıl GATA'da protez kafatası takıldı.

Zorlu bir sürecin ardından kafatasına kavuştuğunu belirten Zorba, ''Beynimdeki yaraların kapanmasını bekledik. Sonra protez kafatasım takıldı. Şu an ailemle yaşıyorum. Çok mutluyum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşerek yürümek istiyorum. Artık tekerlekli sandalyeden çok sıkıldım. Yarın ayağa kalkmak istiyorum'' dedi.