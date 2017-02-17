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Protez bacağıyla ailesi için yeni bir hayata yürüdü

Afganistan'dan Taliban'ın baskısından üç çocuğu ve eşiyle kaçan, protez bacağıyla yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye gelen Muhammet Zaher Afşar, Afyonkarahisar'da yeni bir hayata başladı.

Protez bacağıyla ailesi için yeni bir hayata yürüdü

Afganistan'dan Taliban'ın baskısından üç çocuğu ve eşiyle kaçan, protez bacağıyla yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye gelen Muhammet Zaher Afşar, Afyonkarahisar'da yeni bir hayata başladı.

17 Şubat 2017 Cuma 12:03
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Protez bacağıyla ailesi için yeni bir hayata yürüdü

Afganistan'dan Taliban'ın baskısından üç çocuğu ve eşiyle kaçan, protez bacağıyla yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye gelen Muhammet Zaher Afşar, Afyonkarahisar'da yeni bir hayata başladı.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde resmi bir kurumda elektrikçilik yaptığını belirten 40 yaşındaki Afşar, yaptığı açıklamada, 17 yıl önce mayın patlaması sonucunda sol bacağının diz altından koptuğunu söyledi.

Bir yıl sonra ayağına protez takıldığını anlatan Afşar, yaşam şartlarının gün geçtikçe zorlaştığını belirterek "Taliban rejiminin baskısından dolayı can güvenliğimiz kalmadı. Büyük kızım Dünya'yı okula giderken Taliban militanları 2 kez kaçırmaya çalıştı, okuldaki öğretmenlerinin sayesinde kurtuldu." dedi.

 'Türkiye'de güvendeyiz'

Afşar, ailesi ile Türkiye'ye sığınmak için yola çıktıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Afganistan'da resmi bir kurumda çalıştığım için Taliban güçleri tarafından sürekli rahatsız ediliyorduk. Türkiye'ye gelmek için 3 yaşındaki Kainat, 6 yaşındaki Arya, 8 yaşındaki kızım Dünya ve eşim Rüya ile yürüyerek yola çıktık. Önce İran'a gittik. Ardından Van'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Bir aydan fazla süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştık. Van'da bir hafta kadar kaldık ancak paramız olmadığı için sıkıntılar yaşadık. Bir hayırsever bizi, kız kardeşimin olduğu Afyonkarahisar'a gönderdi. Sığınma başvurusu yapmak için Ankara'ya giderken de hayırseverler çok yardımcı oldu. Geçici belgelerimizi aldık. Temmuz ayından beri Afyonkarahisar'da yaşıyoruz. Türkiye'de güvendeyiz. Bizim için burası yeni bir başlangıç oldu."

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanMezar-ı ŞerifProtez Bacak
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