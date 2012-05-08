POS cihazı operasyonunda 47 tutuklama

ANTALYA - POS cihazıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen iki suç örgütüne yönelik olarak 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 kişiden 47'si tutuklandı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, 55 zanlıdan 47'si ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yapma'' iddiasıyla tutuklandı. Zanlılardan 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki suç örgütüne yönelik olarak 5 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından 5 Mayıs'ta Antalya ve ilçeleri ile Burdur, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, İstanbul, Muğla, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye, Kocaeli ve Malatya'da 750 polisin katılımıyla 68 ev ve 21 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 55 kişi gözaltına alınmıştı.

AA