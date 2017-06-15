Polislerin kontrol noktasında nöbetleşe iftarı

Muş'ta uygulama noktalarında görevli polis memurları, kentin huzur ve güvenliği için ramazan ayında da gece gündüz demeden araçları arayarak, suça ve suçluya geçit vermiyor.

Terör örgütünün korkulu rüyası olan güvenlik güçleri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen hem oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.

Muş Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktasında görev yapan polisler, vatandaşların can güvenliği için aralıksız olarak kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıyor.

Terör saldırılarına geçit vermemek için 7 gün 24 saat uygulama yapan güvenlik güçleri, adete kuş uçurtmuyor.

Kentin huzur ve güvenliği için terör saldırılarına karşı önlemler alan polisler, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktasında iftar saatinde sofrada bir araya gelerek, oruçlarını da nöbetleşe açıyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Kontrol noktasından geçen sürücülerden Sedat Okut, "Polisler oruçlu oldukları halde can güvenliğimiz için araçta arama yapıyor. Allah razı olsun. Uygulamadan memnunuz." dedi.

Yolculardan Fatih Bilici de güvenlikleri için polislerin fedakarca çalıştığını ve kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.