Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98804
ALTIN
141.928
DOLAR
3.5170
STERLIN
4.4904
EURO
3.9220
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji veriyor”
Murat Fırat: “Röportaj yapmak enerji...
YHT seferleri artırılacak
YHT seferleri artırılacak
Ekşi limondan tatlı gelir
Ekşi limondan tatlı gelir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
Yazarlık öğrendiklerini paylaşma yeteneğidir
'Yeni müfredat'
'Yeni müfredat'

Polislerin kontrol noktasında nöbetleşe iftarı

Muş'ta uygulama noktalarında görevli polis memurları, kentin huzur ve güvenliği için ramazan ayında da gece gündüz demeden araçları arayarak, suça ve suçluya geçit vermiyor.

Polislerin kontrol noktasında nöbetleşe iftarı

Muş'ta uygulama noktalarında görevli polis memurları, kentin huzur ve güvenliği için ramazan ayında da gece gündüz demeden araçları arayarak, suça ve suçluya geçit vermiyor.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:33
18 Okunma
Polislerin kontrol noktasında nöbetleşe iftarı

Muş'ta uygulama noktalarında görevli polis memurları, kentin huzur ve güvenliği için ramazan ayında da gece gündüz demeden araçları arayarak, suça ve suçluya geçit vermiyor.

Terör örgütünün korkulu rüyası olan güvenlik güçleri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen hem oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.

Muş Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktasında görev yapan polisler, vatandaşların can güvenliği için aralıksız olarak kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıyor.

Terör saldırılarına geçit vermemek için 7 gün 24 saat uygulama yapan güvenlik güçleri, adete kuş uçurtmuyor.

Kentin huzur ve güvenliği için terör saldırılarına karşı önlemler alan polisler, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktasında iftar saatinde sofrada bir araya gelerek, oruçlarını da nöbetleşe açıyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Kontrol noktasından geçen sürücülerden Sedat Okut, "Polisler oruçlu oldukları halde can güvenliğimiz için araçta arama yapıyor. Allah razı olsun. Uygulamadan memnunuz." dedi.

Yolculardan Fatih Bilici de güvenlikleri için polislerin fedakarca çalıştığını ve kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşRamazan Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekşi limondan tatlı gelir
Ekşi limondan tatlı gelir
Gökçeada'nın kekiği, balı ve kahvesi şampiyonluk getirdi
Gökçeada'nın kekiği, balı ve kahvesi şampiyonluk getirdi
'Eşek cezasına eşek hediye'
'Eşek cezasına eşek hediye'
Engelli öğrencisinin günlük yaşamını 3 yıl fotoğrafladı
Engelli öğrencisinin günlük yaşamını 3 yıl fotoğrafladı
'Aybüke çok temiz kalpli bir melekti'
'Aybüke çok temiz kalpli bir melekti'
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ