Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Polis kask dağıttı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine kask hediye etti

Polis kask dağıttı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine kask hediye etti

08 Mayıs 2012 Salı 15:09
1537 Okunma
Polis kask dağıttı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet  sürücülerine kask dağıttı.

Turgut Özal Bulvarı, Nuri Sabuncu Bulvarı Valilik önü ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü önünde kontrol noktaları oluşturan ekipler, kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durdurdu.

Ehliyet kontrolü yapan ekipler, kaskı olmayan sürücülere kask hediye etti. Ekipler, sürücüleri, kask takmanın faydaları hakkında da bilgilendirdi.

Trafik Eğitim Büro Amiri Başkomiser Adem Nacar, yol kullanıcılarının trafikteki tutum ve davranışlarının olumlu yönde etkilenmesi, toplumun trafik kuralları ve riskleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve kamuoyunun trafiğe olan ilgisinin canlı tutulması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Nacar, ''Kutlamalar kapsamında motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine, ilimizde bulunan ana arterlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 750 adet koruma başlığı dağıtımı yapıyoruz'' dedi.

Nacar, trafik kazalarına ölümleri yüzde 65 önlediği anlaşılan koruma başlığının, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile bu araçlardaki yolcularca takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Nacar, şunları kaydetti:

''Bu tür kazalarda ölüm ve ciddi yaralanmaların en önemli nedeni, kafa yaralanmalarıdır. Koruyucu başlıklar sert dış yapılarıyla darbeleri emer ve dağıtır, ciddi kafa yaralanmalarını önler, nesnelerin doğrudan kafayla temasını engeller. Koruma başlıklarının etkili olması için belirli standartlara göre üretilmiş olması gereklidir. Trafikte motosiklet sürücüsünün güvenliğini sağlayan ve ölüm riskini en az indiren koruma başlığı, gözlükleri, deri ceket ve pantolon, eldiven ve ayakkabı gibi koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılmalı.''

Adem Nacar, koruyucu başlık takmayan sürücülere 72 lira para cezası ve 15 ceza puanı uygulandığını bildirdi.

Bu arada kask dağıtımına jandarma trafik ekipleri de katıldı.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 07:10
Anahtar Kelimeler:
Polis Kask Dağıttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ