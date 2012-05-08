Polis kask dağıttı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıttı.



Turgut Özal Bulvarı, Nuri Sabuncu Bulvarı Valilik önü ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü önünde kontrol noktaları oluşturan ekipler, kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durdurdu.



Ehliyet kontrolü yapan ekipler, kaskı olmayan sürücülere kask hediye etti. Ekipler, sürücüleri, kask takmanın faydaları hakkında da bilgilendirdi.



Trafik Eğitim Büro Amiri Başkomiser Adem Nacar, yol kullanıcılarının trafikteki tutum ve davranışlarının olumlu yönde etkilenmesi, toplumun trafik kuralları ve riskleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve kamuoyunun trafiğe olan ilgisinin canlı tutulması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Nacar, ''Kutlamalar kapsamında motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine, ilimizde bulunan ana arterlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 750 adet koruma başlığı dağıtımı yapıyoruz'' dedi.



Nacar, trafik kazalarına ölümleri yüzde 65 önlediği anlaşılan koruma başlığının, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile bu araçlardaki yolcularca takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.



Nacar, şunları kaydetti:



''Bu tür kazalarda ölüm ve ciddi yaralanmaların en önemli nedeni, kafa yaralanmalarıdır. Koruyucu başlıklar sert dış yapılarıyla darbeleri emer ve dağıtır, ciddi kafa yaralanmalarını önler, nesnelerin doğrudan kafayla temasını engeller. Koruma başlıklarının etkili olması için belirli standartlara göre üretilmiş olması gereklidir. Trafikte motosiklet sürücüsünün güvenliğini sağlayan ve ölüm riskini en az indiren koruma başlığı, gözlükleri, deri ceket ve pantolon, eldiven ve ayakkabı gibi koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılmalı.''



Adem Nacar, koruyucu başlık takmayan sürücülere 72 lira para cezası ve 15 ceza puanı uygulandığını bildirdi.



Bu arada kask dağıtımına jandarma trafik ekipleri de katıldı.

