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Plakalara 'ağır kusur' ayarı

Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek.

Plakalara 'ağır kusur' ayarı

Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek.

28 Mayıs 2017 Pazar 14:51
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Plakalara 'ağır kusur' ayarı

ANKARA 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yayımlandı.

Buna göre, Hızlı Geçiş Sisteminde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı.

Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

"Plakalar 31 lira karşılığında değiştirilecek"
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın kimliği niteliğindeki plakaların, standartların dışında olması halinde otoyol ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafından okunamadığına dikkati çekerek, plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Söz konusu plakaların değişimi için araç sahiplerinin öncelikle Trafik Şube Müdürlüklerine başvurarak, buradan temin edecekleri formları doldurmaları gerektiğini vurgulayan Apaydın, daha sonra bu belgeyle il ve ilçelerde TŞOF ile Kayıt Tescil Bürolarında 31 lira karşılığında yaklaşık 10 dakikada değiştirilebileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PlakaAğır KusurAyarönce Vatan
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