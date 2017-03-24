Pınar Yılmaz; Ömür boyu öğretmen kalacağım için mutluyum

MURAT GÜNHAN

Sevgili Pınar öncelikle çok teşekkür ederim değerli vaktini bana ayırdığın için

Murat Günhan; Kaç yıldır mankenlik yapıyorsun?

Pınar Yılmaz; Merhaba Murat’cığım. Köşende bana yer ayırdığın için ben teşekkür ederim, yaklaşık 7 senedir mankenlik yapıyorum.

Günhan; Mankenlik yapmana birileri önayak mı oldu?

Yılmaz; Mankenlik yapmama Edirne Fotograf derneğindeki usta fotografçı dostlarım ve daha sonra Erberk ajans vesile oldu. Önce fotomodellikle başladığım bu yolculuk daha sonra beni gazetelere ve podyumlara taşıdı.

Günhan; Hangi okul mezunusun?

Yılmaz; Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden dereceyle mezun oldum. Daha sonra aynı bölümde master yapmak için kabul edildim. Edirne’den taşındığım için yarım bıraktım. İstanbul’da tekrar başka bir dalda yüksek lisans yapmaya kahul edildim.

Günhan; Neden mankenlik?

Yılmaz; Mankenlik sanıldığı kadar kolay olmayan ama kendine emek vermeyi ve özen göstermeyi seven herkesin seçebileceği bir meslek. Değeri kıymeti bilindiğinde oldukça zevkli. Ben görsel sanatların bir parçası olarak görüyorum. Podyuma çıktığınızda kıyafetiniz müzik ve makyajınızla tavrınızla bir bütünsünüz ve bunu en iyi şekilde yansıtmanız gerekiyor. Daha önce tiyatro eğitimi aldım ve sunuculuk da yaptım. Göz önünde olmak ve bir karakteri canlandırmak ruhumu besliyor. Sevmediğiniz işi asla yapamazsınız; mankenlik yapanların hepsi gerçekten bu meslek için çok özveride bulunmuş insanlardır.

Günhan; Türkiye’de veya yurtdışında almış olduğun ödüller var mı?

Yılmaz; Güzellik yarışmalarına katılmadım , bu benim kendi tercihimdi. Üniversiteden dereceyle mezun oldum yayınladığım makaleler uluslararası yayınlarda yer aldı dolayısıyla akedemik alanda araştırmalarım ve birkaç plaketim var. Bunları asıl başarı olarak görüyorum.

Günhan; Her uzun boylu manken olabilir mi?

Yılmaz; Genetik piyangoyu kazanıp uzun boylu ince belli ve hoş bir yüze sahip olabilir ya da ince uzun kas yapmaya elverişli bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bunlar şansa olan şeyler ve evet mankenlik için olmazsa olmaz bazı ön koşullar ; fakat tabii ki bunlar bir işi yapmak için yeterli olmuyor. Her işte olduğu gibi bu işte de disiplinli olanlar, işine odaklananlar, kötü alışkanlıklardan uzak duranlar, güvenilir olanlar ve kendi işini ve parasını iyi yönetebilenler uzun yıllar işlerine başarılı bir biçimde devam ediyor.

Günhan; Mankenlik mesleğini ne kadar daha yapmak hedefin var?

Yılmaz; Bunun için bir zaman sınırı çizemiyorum. Vücudumun ve yüzümün elverdiği sınırlar içerisinde devam etmeyi düşünüyorum. Her yaşın bir güzelliği var, ileriki yıllarda da arkama yaslanıp keyifle yeni arkadaşları izleyeceğim.

Günhan; Herhangi bir sinema veya dizilerde görev aldın mı?

Yılmaz; Evet, yer aldım. Kültür Bakanlığı Ege Bölgesi tanıtım filminde ve Trt’de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde yer aldım. Eski bölümler yayınlandıkça bazen arkadaşlarım videolarını atıyorlar.

Günhan; Bir sinema filmi rolü teklifi geldi. Fakat saçlarını kazıtman gerekiyor. Bu rolü kabul eder misin?

Yılmaz; Saçlarımı çok seviyorum ancak rolü daha fazla seversem ve bu dönüşüme kendimi dahil etmeye karar verirsem hiç düşünmem.

Günhan; Yeni manken olmak isteyenlere önerilerin nedir?

Yılmaz; Herkese önce üniversitelerini bitirmelerini yani bir yükseköğretim diplomasına sahip olmalarını tavsiye ediyorum. Bir dil bildikten ve hayat garantin elinde olduktan sonra hayallerinin peşinde koşmak daha kolay. Gerçekten bu işi yapmak isteyen arkadaşlar İstanbul’da veya İzmir’de ikamet etmeli. İyi bir hocadan eğitim almalı. Mankenliğe başlamak için de diğer meslekler gibi mutlaka belirli bir ajansla ve belirli bir yürüyüş eğitimiyle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Deneyim çok önemli, bol bol fotoğraf çekimine gitmeleri ve kendilerini tanımaları gerekiyor. Görünüşlerini ve hangi açıdan iyi poz verdiklerini ancak deneyerek ve görerek öğrenebilirler.

Günhan; Çok fazla mankenlik ajansları var. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Yılmaz; Serbest piyasanın ve popüler kültürün yan etkisi diye düşünüyorum. Herkesin kendi girişimini başlatması güzel ama sürekliliğinin gelmesi ve kalitenin düşmemesi için bize sayıca fazla değil eğitim kalitesi yüksek olan ajanslar gerekiyor.

Günhan; Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

Yılmaz; Ben vintage Chanel ve Yves Saint Laurent aşığıyım. 90lı yıllarda şov niteliğinde güzel defileler yapıyorlardı. Biraz daha tiyatral, eller bellerde saçlar kabarık.. Bu defilelerde bulunmayı çok isterdim. Günümüzde ise Dior’un defileleri gerçekten çok görkemli geçiyor. Paris’e gittiğimde izleme fırsatım oldu. Bir parçası olmayı çok isterdim. Feminen ve görkemli olan her şovun hayranıyım.

Günhan; Türkiyede podyumda yürümesini beğendiğin manken kim? Kimler?

Yılmaz; Çağla Şıkel ve eski mankenlerden Güzide Duran’ı çok beğeniyorum.

Günhan; Şöyle bir baktığında gelecek için mankenlik mesleğini nasıl görüyorsun?

Yılmaz; Hayat şartları ve teknolojik gelişmeler her mesleğin gittiği doğrultuyu değiştiriyor. Gelecekte mankenlik mesleği başka platformlarda yapılacak olabilir ya da tamamen bitebilir. Bunu yaşayarak göreceğiz

Günhan; Türkiye ve Yurtdışında çalışan mankenlerde ne gibi farklılık var?

Yılmaz; Ben fiziki olarak çok farklılık görmüyorum. Çok çalışan disiplini elden bırakmayan arkadaşlarımızın daha iyi noktalara geldiğini görüyoruz. Sektörel problemler ve uluslararası platformlarda genç yaştan itibaren desteklenmemeleri Türk modelleri geri planda bırakıyor. Bizde de çok parlak genç kızlar ve delikanlılar var, fakat yaklaşımlar ve şartlar yurt dışında maalesef bizden daha önde gidiyor.

Günhan; Her defileye çıkar mısın?

Yılmaz; Her defileye çıkmam. Dönemsel olarak bazen maddi bazen başka öncelikleri ve hedefleri ön planda tutan bir yapım var. Defileye çıkma ile ilgili kararımı bu doğrultuda veriyorum. Reddedemediğim dostlarımın defileleri oldugunda tabi ki istisnai durumlar yaşanıyor.

Günhan; Sosyal Sorumluluk defilerinde görünmek sana nasıl bir duygu yüklüyor?

Yılmaz; Sosyal sorumluluk defilelerinde bulunmak toplumun her kesimiyle kucaklaşmamızı, onların yanında olarak beraber seslerini dile getirmemizi ve kendi mesleğimizi icra ederek sorunlara ve çözümlere dikkat çekmemize olanak sağlıyor. Herkesin toplum için payına düşeni kendi işini yaparak gerçekleştirdiği faaliyetlerde bulunmak bana mutluluk ve iç huzuru veriyor.

Günhan; Manken olmasaydın hayalinde yapmak istediğin bir meslek var mı?

Yılmaz; Kesinlikle yok. Hayallerimde yaşattığım her şeye sahip oldum ve bunun için her gün şükrediyorum. Akademik kariyerim devam ediyor. Ömür boyu öğretmen kalacağım için mutluyum

Günhan; Gelecek için hedeflerin nelerdir?

Yılmaz; Birikimlerim ve deneyimlerim doğrultusunda son teknolojiyi uygulayacağım ya da üreteceğim bir platformda çalışmayı istiyorum. Ticaret ve eğitimi harmanlayacağım bir dönem gelecek, ama önce bol bol seyahat etmeli öğrenmeli ve gençliğimin tadını çıkarmalıyım diye düşünüyorum

Günhan; Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Yılmaz; Hayallerimin peşinden koşmayı hiç bırakmadım. Ara ara yavaşladığım zamanlar olmuştur ama mutlaka isteklerim ve ve beklentilerim için o plana hizmet edecek yan alanlarla uğraşarak ilerlemeye devam etmişimdir.

Günhan; Güzellik nedir sence?

Yılmaz; Güzellik tanımsal olarak herhangi bir nesnenin ya da bir varlığın kendi için ahenkli göze hoş görülür bir yanı olmasıdır. Benim için güzel ise insan zekasının ve ruhun sanatla ve estetikle bütünleşerek tüm bileşenlerinin ahenkli bir bütüne dönüşmesidir. Bu yüzden bazı insanlar yaşına rağmen hep güzeldir.

Günhan; Güzellik için herhangi bir ürün kullanıyor musun?

Yılmaz; Pek fazla ürün kullandığım söylenemez. Yalnızca cilt yenilenmesi için bepanthen kullanıyorum ve uyku düzenime dikkat ediyorum.

Günhan; Pınarın bir günü nasıl geçiyor?

Yılmaz; Genellikle erken yatar erken kalkarım. Kahvaltı etmeden güne başlayamam. Kahvaltımı ederken borsayı takip etmek gibi bir huyum var çünkü para piyasaları ve dünya ekonomisi her zaman çok ilgimi çekiyor. Eğer defilem ya da çekimim yoksa spora giderim ve günlük egzersizlerimi yaparım. Defilem veya çekimim varsa hazırlıklarımı yapar yola çıkarım. Yol boyunca arkadaşlarımla konuşarak trafiği geçiştiririm ve defile kulisine varırım. Eğer işim yoksa spora giderim ve gazete okuyarak yürüyüşümü tamamladım. Bunların çoğunu yaparken snap çektiği. İçin beni tanıyanlar bilirler. Ailemle vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda yemek yapıp ailemle veya arkadaşlarımla yemek yiyorum. Akademik kariyerim devam ediyor o yüzden akşamüstleri okumalarımı yapıyorum ve yabancı yayınları takip ediyorum ve erkenden yatıyorum.

Günhan; Aşk mı? Mantık mı?

Yılmaz; Eskiden olsa aşk derdim şimdi daha mantık çerçevesinde bakarak yaklaşıyorum. Aşksız yaşanmaz ama mantıklı olmayan hiçbir ilişkiyi sürdürmemekte fayda var diye düşünüyorum.

Günhan; Arkadaşlarını seçerken nelere dikkat edersin?

Yılmaz; Arkadaşlarımı seçerken zeki ve içten olmaları benim için öncelik. Diğer kriterler benim için detay kalıyor. Zekasını kullanan ve kendine ve çevresine dürüst olan herkesin evrenle gerçek bir bağlantısı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla böyle insanları kendime daha yakın hissediyorum.

Günhan; Aile senin için ne ifade ediyor?

Yılmaz; Ailem benim her şeyim. Dünyadaki tek vazgeçilmezim onlar. Benim hem mutluluk kaynağım hem de güvenli limanım ailem. Her şey bitti dediğiniz yerde bile aile en güçlü dayanağınız oluyor.

Günhan; Pınarın olmazsa olmazları var mıdır?

Yılmaz; Olmaz mı? Tabi ki var. En sevdiklerim olmazsa olmazlarım öncelikle. Bilim dergilerim, bilim kültür kişisel gelişim kitaplarım, felsefe kitapçıklarım kısacası okuduğum ilgilendiğim her şey benimle özdeşlemiştir çünkü dostlarımla okuduklarım hakkında fikir paylaşımı yapmayı çok seviyorum. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum yurt dışında yeni yerler keşfederek yürümem gerekiyor. Her yıl mutlaka yeni bir yere gitmeliyim, bu ruhumu besliyor.

Günhan; Ev işleri ile aran nasıl?

Yılmaz; Ev işi yapmayı çok sevmiyorum ama evimin tüm işlerini kendim yaparım. Stres atmak için güzel bir yöntem. Birçok kadın o temizlik kokusundan çok hoşlanıyor ne yalan söyleyeyim temizlik bitmeye yakın benim de bakınca çok hoşuma gidiyor.

Günhan; Yemek yapıyor musun?

Yılmaz; Yemek yapmayı çok seviyorum. Bazen eve davet ettiğim misafirlerime hazırladıklarımı bazen de formda tutan tariflerimi sosyal medyada paylaşıyorum.

Dışarıda yemek yemek farklı tarifleri keşfetmek açısından çok güzel ama evde yemek yapmak türk mutfağının en güzel lezzetlerini kendin sunabildiğin bir alan. Üstüne bir de arkadaşlarım beğeniyle yiyorsa bu bana büyük mutluluk veriyor.

Günhan; Spor yapıyor musun?

Yılmaz; Evet, liseden beri düzenli spor yapıyorum. En sevdiklerim arasında yoga, at binmek ve koşu yapmak var. Özellikle yürüyüş ve koşma herkesin kolayca yapabileceği kalp için çok yararlı aktiviteler. Diğer sporları bilmem ama bunları herkesin yapmasında fayda var diye düşünüyorum.