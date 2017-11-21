Pazar tezgahını da minderi de bırakmıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde pazarcılık yaparak yaşamını sürdüren 58 yaşındaki Kemal Koyun, çocukluğunda oturduğu mahallede kendisinden daha büyük kişilerin de çalıştığı bir yerde güreş antrenmanlarına başladığını anlattı.

Katıldığı çalışmaların birinde bir başka sporcunun yanına gelip kendisine "Senin ne işin var burada çocuk, sen git sokakta oyna." diyerek tokat attığını, bunu gören güreş antrenörünün koşarak yanına geldiğini dile getiren Kemal Koyun, "Canım çok acımıştı. Rahmetli hocam sağ olsun bana destek çıktı. Diğer kişiye 'Bana sen değil bu çocuk lazım.' diyerek yanımda durdu. O günden bu yana minderde ter döküyorum." diye konuştu.

Geçimini pazarcılıkla sağlıyor

Haftanın 4 günü ilçelerde kurulan pazarlarda fasulye, nohut, ceviz, badem, zeytinyağı satarak geçimini sağlamaya çalışan Kemal Koyun, geri kalan zamanlarda günde 10 kilometre koştuğunu, ardından da minderde antrenman yaptığını kaydetti.

Acıpayam Belediyespor Kulübünün güreş takımını da çalıştıran Kemal Koyun, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2018'de yapılacak Dünya Veteranlar Şampiyonası'na hazırlandığını, bu süreçte yeni sporcular yetiştirmeye devam ettiğini belirtti.

Milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak, onlara güreşi sevdirmeyi amaçlıyorum. Türk milleti olarak ata sporumuz güreşe sahip çıkmak istiyoruz. Yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdik. İlçemizde dünya ikincisi, üçüncüsü olan çocuklarımız var. İnşallah bunların arkası gelecek. Şampiyon olmadan güreşi bırakmayacağım. Hedefim şampiyonluk."

Veteranlarda daha önce dünya üçüncülüklerinin bulunduğunu hatırlatan Kemal Koyun, "Şampiyonlukları hep kıl payı kaçırdım. Bu yıl Bulgaristan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk turda Japon rakibimi yendim. Bu mücadelede sağ kolumdan sakatlık yaşadım ve daha sonra yenilerek üçüncü oldum. 2018 yılında yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan ülkemize madalyayla dönmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.