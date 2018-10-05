Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım

Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma tarafından yerli ve milli yazılımla geliştirilen dördüncü nesil paylaşımlı bisiklet "Unibike", kullanıcılarına ekonomik ve sağlıklı yaşamın yanı sıra büyük kolaylık sağlıyor.

Girişimci Sinan Akıncı ve Nurullah Taç, yurt dışında aktif olarak kullanılan paylaşımlı bisiklet uygulamasından etkilenerek bunu Türkiye'ye de getirmek istedi. Fikirlerini hayata geçiren Akıncı ve Taç, Malatya Teknopark'tan yer kiralayarak proje üzerinde çalışmalara başladı.

Akıncı ve Taç, bazı kentlerle uygulanan paylaşımlı bisikletlere göre daha kullanışlı olan ve herhangi bir istasyona gereksinim duymaması dolayısıyla dördüncü nesil adı verilen paylaşımlı bisiklet "Unibike"ı geliştirdi.

Cep telefonuna indirilen uygulamaya bisiklet üzerindeki karekodun okutulmasıyla dakikası 5 kuruşa çalışan bisiklet, herhangi bir istasyona gereksinim duyulmadan kullanıldıktan sonra istenilen yerde bırakılıyor. Malatya ve Konya'daki üniversitelerde kullanılan, İzmir, Uludağ ve Elazığ'daki üniversitelerde de faaliyete geçecek bisikletin, gelecekte kent merkezlerinde de kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Hızla yaygınlaşacağına inanıyorum"

Girişimci Sinan Akıncı, yaptığı açıklamada, bisikletin, çağın tavsiye edilen en önemli ulaşım aracı olduğunu belirterek, yurt dışında yaygın olan paylaşımlı bisiklet uygulamasını, Türkiye'de uygulamak istediklerini ve bu yönde girişimde bulunduklarını söyledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Akıncı, şöyle devam etti:

"Paylaşımlı bisikletimizin yazılımını tamamen yerli ve milli olarak geliştirdik. Bisiklet üzerinde GPS ve mobil kart var. Program telefona yükleniyor ve daha sonra aynı bisiklet, birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyor. Uygulamaya başladık, iyi bir noktadayız. Türkiye'de hızla yaygınlaşacağına inanıyorum. İlk olarak İnönü Üniversitesi'nde uygulamaya başladık. Sözleşme yaptık, önümüzdeki hafta da Ege Üniversitesi'nde uygulama başlayacak. Böylece Türkiye geneline yayılacağına inanıyoruz."

Akıncı, paylaşımlı bisiklete öğrencilerin ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Beklediğimizden fazla ilgi var. Hem çok ekonomik bir ulaşım aracı hem de aynı bisikleti paylaşımlı olarak çok sayıda kişi kullanabiliyor." diye konuştu.

Öncelikli uygulamanın üniversite çevresiyle sınırlı olduğuna dikkati çeken Akıncı, bunun geliştirilerek kent merkezlerinde de yaygınlaşacağına inandığını kaydetti.

Akıncı "Unibike"ın, bulunduğu yerden alınıp istenilen yere bırakılabildiğini, program üzerinden ayrıca gün içerisinde ne kadar bisiklet sürüldüğü, kaç kalori yakıldığı gibi bilgilerin takip edilebildiğini bildirdi.

Dakikası 5 kuruş

Girişimci Nurullah Taç ise bisikletlerin mobil uygulamayla çalıştığını kaydederek, "Uygulamaya üye olunduktan sonra kredi kartı, banka kartı veya kontör tarzı kartla yükleme yapılıyor. Programda bisikletlerin harita üzerinden nerede olduğu görülüp, en yakın bisiklet seçilerek kullanılabiliyor. Kullanıldıktan sonra kapatılınca o kullanım kadar hesabından para düşüyor." diye konuştu.

Taç, paylaşımlı bisikletin kullanım ücreti dakikasının 5 kuruş olduğunu belirterek, "Paylaşımlı bisiklet özellikle öğrencilere ekonomik ulaşım imkanının yanı sıra spor yapma imkanı sağlıyor. 120 bisikletle uygulamaya başladık, önümüzdeki hafta 150 bisiklet daha aktif hale gelecek. Uygulamaya üye sayımız ise 10 binin üzerine çıktı." şeklinde konuştu.

Malatya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise Malatya Teknopark'ın son 2 yılda büyük bir atılım göstererek, firma sayısını 13'ten 45'e çıkardığını söyledi.

Bu firmalar arasında "Unibike"ın da yer aldığını bildiren Kocamaz, "Kısa zamanda birçok üniversitede bisikletlerimiz kullanılır hale geldi. Uygulama tam anlamıyla yerli ve milli bir uygulama. Yazılım üzerinden tüm bisikletleri görebiliyorsunuz. Kullanımı çok rahat ve konforlu. Malatya'dan böyle bir başarı çıkarmış olmak bizi ayrıca mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler memnun

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Beşir Şahan ise paylaşımlı bisikleti sürekli kullandığını ve çok memnun olduğunu ifade etti.

Uygulamanın kolay bir kullanımı olduğunu anlatan Şahan, "Ücreti de makul seviyede, beğeniyoruz. Yurttan gidiş gelişte kütüphaneye gidişte kolaylık sağlıyor, memnunuz." dedi.

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Kadir Taştan da üniversite içeresinde aktif olarak paylaşımlı bisikleti kullandıklarını ve çok memnun olduklarını kaydetti.

Mühendislik Fakültesi Biomedikal Bölümü öğrencisi Mısırlı Abdurrahman Abdelsamie de bölümü ile kütüphane arasındaki mesafenin uzak olduğunu, bu nedenle sürekli paylaşımlı bisikleti kullandığını ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır üniversite içinde çok yaygın şekilde kullanıyorum, memnunum." diye konuştu.