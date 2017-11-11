Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
'pati temizleme cihazı'
'pati temizleme cihazı'
İLK ALBÜM ‘’YAKARIM’’
İLK ALBÜM ‘’YAKARIM’’
“Çok çalışmak, ölene kadar çok çalışmak"
“Çok çalışmak, ölene kadar çok...
"Handikap on üç"
"Handikap on üç"
"Nasıl ılımlı İslam bu"
"Nasıl ılımlı İslam bu"

'pati temizleme cihazı'

İkiz kardeşler Yağmur ve Yaprak Sürmeli'nin, evcil kedi-köpeklerin temizliği için geliştirdikleri pati temizleme cihazı, Pet Industry Awards 2017'de "inovasyon" kategorisinde yarışacak.

'pati temizleme cihazı'

İkiz kardeşler Yağmur ve Yaprak Sürmeli'nin, evcil kedi-köpeklerin temizliği için geliştirdikleri pati temizleme cihazı, Pet Industry Awards 2017'de "inovasyon" kategorisinde yarışacak.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:13
0 Okunma
'pati temizleme cihazı'

Yaprak Sürmeli, yaptığı açıklamada, tamamen yenilikçi girişimcilik şirketi olarak vizyonlarının evcil hayvan sektöründe dünyada tanınan bir Türk markası yaratmak olduğunu ve bunun için çok saba sarf ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli bir projeyi hayata geçirirken oldukça zorlandıklarını dile getiren Sürmeli, ülkenin yüksek döviz getirisi olan milli projelere ihtiyacı olduğunu, o yüzden bu tip projelere özel ve ayrıcalıklı destekler oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Sürmeli, kadınların neler yapabileceklerini kanıtlama açısından elde edecekleri başarıların önemli olduğunu vurgulayarak, "PEGGYMATIC, Uluslararası Pet Endüstri Federasyonu tarafından İngiltere'de 28 Kasım'da düzenlenecek Pet Industry Awards 2017'de 'inovasyon' kategorisinde yarışacak. Bu yıl ilki düzenlenen inovasyon kategorisinde ilk ödüle talibiz, bu ödülü almayı çok istiyoruz." dedi.

KOSGEB ve KGF desteği bulunan ürünlerinin, katıldığı her organizasyonda dikkatleri üzerine toplamayı başardığına işaret eden Sürmeli, ürünün geçen hafta Zürih'te düzenlenen Kadın Kurucu Zirvesi'nde de birçok yabancı yatırımcının dikkatini çektiğini, gelen görüşme taleplerini değerlendirdiklerini aktardı.

"İlham kaynağı olmaya çalışıyoruz"

Yağmur Sürmeli de geliştirdikleri pati temizleme cihazının kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 6 Kasım'da Zürih'te düzenlenen Kadınlar Kurucu Zirvesi'nde finale kalmayı başardığını bildirdi.

Zürih'te farklı ülkelerden gelen büyük yatırımcılara sunum yaptığını dile getiren Sürmeli, “Böyle büyük bir organizasyonda yer almak ve ülkemi temsil etmekten bir Türk kızı olarak gurur duydum. Ülkemizdeki genç kızlara başarılarımızla ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yaprak SürmeliKosgebPet Industry Awards 2017
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ
SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ
Milli Gururumuz  Gencay Bıyıklı
Milli Gururumuz  Gencay Bıyıklı
Astroog Vedat Delek’ten yeni kitap GÖKYÜZÜ MUCİZELERİ
Astroog Vedat Delek’ten yeni kitap GÖKYÜZÜ MUCİZELERİ
Böbrek nakliyle hayata tutundu organ bağışı gönüllüsü oldu
Böbrek nakliyle hayata tutundu organ bağışı gönüllüsü oldu
Babadan evlada en değerli hediye
Babadan evlada en değerli hediye
Kaybettiklerine özlemlerini mezar taşlarında anlatıyorlar
Kaybettiklerine özlemlerini mezar taşlarında anlatıyorlar
Organ bağışıyla acılarını hafiflettiler
Organ bağışıyla acılarını hafiflettiler
Çarpım tablosunu okul bahçesinde öğrenecekler
Çarpım tablosunu okul bahçesinde öğrenecekler
Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı
Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ