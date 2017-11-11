'pati temizleme cihazı'

Yaprak Sürmeli, yaptığı açıklamada, tamamen yenilikçi girişimcilik şirketi olarak vizyonlarının evcil hayvan sektöründe dünyada tanınan bir Türk markası yaratmak olduğunu ve bunun için çok saba sarf ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli bir projeyi hayata geçirirken oldukça zorlandıklarını dile getiren Sürmeli, ülkenin yüksek döviz getirisi olan milli projelere ihtiyacı olduğunu, o yüzden bu tip projelere özel ve ayrıcalıklı destekler oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Sürmeli, kadınların neler yapabileceklerini kanıtlama açısından elde edecekleri başarıların önemli olduğunu vurgulayarak, "PEGGYMATIC, Uluslararası Pet Endüstri Federasyonu tarafından İngiltere'de 28 Kasım'da düzenlenecek Pet Industry Awards 2017'de 'inovasyon' kategorisinde yarışacak. Bu yıl ilki düzenlenen inovasyon kategorisinde ilk ödüle talibiz, bu ödülü almayı çok istiyoruz." dedi.

KOSGEB ve KGF desteği bulunan ürünlerinin, katıldığı her organizasyonda dikkatleri üzerine toplamayı başardığına işaret eden Sürmeli, ürünün geçen hafta Zürih'te düzenlenen Kadın Kurucu Zirvesi'nde de birçok yabancı yatırımcının dikkatini çektiğini, gelen görüşme taleplerini değerlendirdiklerini aktardı.

"İlham kaynağı olmaya çalışıyoruz"

Yağmur Sürmeli de geliştirdikleri pati temizleme cihazının kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 6 Kasım'da Zürih'te düzenlenen Kadınlar Kurucu Zirvesi'nde finale kalmayı başardığını bildirdi.

Zürih'te farklı ülkelerden gelen büyük yatırımcılara sunum yaptığını dile getiren Sürmeli, “Böyle büyük bir organizasyonda yer almak ve ülkemi temsil etmekten bir Türk kızı olarak gurur duydum. Ülkemizdeki genç kızlara başarılarımızla ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz." dedi.