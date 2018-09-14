'Patanili bir gencin Türkiye fırsatı yakalaması büyük avantaj'

Tayland'ın Müslüman nüfusun yoğun olduğu güney bölgesindeki Patani'de ailesiyle yaşarken Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) açtığı sınavda başarılı olarak Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesinden burs kazanan Taylandlı Ahamad Sideh, açıklamalarda bulundu.

Patani’deki Chongraksat Wittaya Ortaokulunu bitirdikten sonra 4 yıl Konya'da lise okuyan Sideh, burada gördüğü eğitimin geleceği için büyük bir imkan teşkil ettiğini anlattı.

Konya’daki lise yıllarında Türkiye’ye burslu gelen birçok yabancı öğrenciyle dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurduğunu ve bu ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini kaydeden Sideh, İslam dininde ırk ve renk ayrımı olmadığını Konya’da fiilen gözlemlediğini dile getirdi.

Sideh, “Uluslararası demek dünya demektir. Kur’an-ı Kerim’de ‘İnananlar kardeştir’ emri buyruluyor. Öyleyse şu an en az 30 ülkede kardeşlerim var demektir.” ifadesini kullandı.

Lise öğreniminin ardından Prince of Songkla Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümüne giren Sideh, “Patanili bir gencin 16 yaşında Türkiye fırsatı yakalaması büyük bir avantajdır. Bu algılarımı da değiştirdi. Türkiye gibi bir ülkede siyaset çok gündemde. Mesela, önceden siyaseti hiç sevmezdim. Siyasetçilerin kendi hizip ve istikballeri için çalıştığını düşünürdüm ama Konya’da öğrenim görürken merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın ‘Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir’ beyanı fikrimi ve algımı değiştirdi. Müslümanlar siyasete girip kardeşleri için çalışmalıdır.” dedi.

“Tayland'da Budist toplumla Müslümanlar birlikte yaşayabiliyor”

Tayland'da din seçme özgürlüğünün anayasayla teminat altına alındığını aktaran Sideh, kuzey bölgelere kıyasla güneyde Müslüman nüfusun daha fazla olduğunu, Müslüman kesimin daha kolay helal gıdalara erişebildiğini ve daha fazla mescit imkanının bulunduğunu söyledi.

Sideh, Müslümanların güneydeki ve Malezya sınırına yakın Yala, Narathiwat, Satun ve Patani şehirlerinde çoğunluğu oluşturduğunu kaydederek “Tayland'ın hem güneyinde hem diğer bölgelerinde Budist toplumla Müslümanlar birlikte yaşayabiliyor.” dedi.

Ülkede 4 binden fazla cami olduğunu kaydeden Sideh, şöyle konuştu:

“Müslümanların Tayland’da okul açma, cami yaptırma, fakir Müslüman ailelere yardım ve gençlerin eğitim konuları ülkede bulunan “Şeyhülislamlık” makamı üzerinden yürütülüyor. Tayland’da 4 binden fazla cami, İslami eğitim veren 500 civarında okul var. Okullar medrese şeklinde eğitim veriyor.”

Ahamad Sideh, lisans bölümünü bitirdikten sonra Türkiye’de yüksek lisans yapabilmenin fırsatlarını da arayacağını sözlerine ekledi.