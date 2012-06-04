Park halindeki minibüste ceset bulundu

Başakşehir 2. Etap'ta cadde üzerinde 3 gündür park halinde bulunan 34 FKY 28 plakalı minibüsün içinde hareketsiz yatan bir erkek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açtığı minibüste Ünal Turan'ın (48) ölmüş olduğunu tespit etti.

Minibüste uzun süre delil toplayan polis ekipleri aracın bagajında sönmüş halde mangal buldu.

Polis yetkilileri, Turan'ın mangal kömüründen çıkan dumandan zehirlenmiş olabileceğini ancak intihar etmiş olması ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti.

Makine yedek parçaları firması sahibi olduğu öğrenilen Ünal Turan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.