Parası olmayana ücretsiz simit

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever tarafından perşembe ve cuma günleri hayır amaçlı simit dağıtılması çevre sakinlerinin büyük takdirini topladı.

Gazi Caddesi'nde uzun yıllardır simit satışı yapan Mehmet Emin Çiftçi, yaptığı açıklamada, hayırseverlerden birinin, yaklaşık bir ay önce parası olmadığı için simit alamayan kişiyi görünce böyle bir hayır yapmaya karar verdiğini anlattı.

Söz konusu hayırseverin, bu olay karşısında "Bundan sonra her perşembe günü benim hayrıma yardıma muhtaç kişilere ücretsiz simit dağıt." dediğini aktaran Çiftçi, bunun üzerine perşembe günleri tezgaha "Parası olmayan alabilir" yazısını astığını dile getirdi.

Çiftçi, bu durumu öğrenen hayırsever bir esnafın da cuma günleri hayır için simit dağıtmaya karar verdiğini kaydederek böylece hem perşembe hem de cuma günleri ücretleri iki hayırsever tarafından karşılanmak üzere bedava simit dağıtmaya başladığını belirtti.

Hayırseverlerin, isimlerinin açıklanmasını istemediğini vurgulayan Çiftçi, "(Hayrımız gizli saklı kalsın) diyorlar. Perşembe ve cuma günü dağıtılacak simit sayısında sınırlama yok. O günler kaç simit dağıtsam akşam bana ücretini ödüyorlar." dedi.

Simitçi Çiftçi, teklifi ilk duyduğunda hem çok şaşırdığını hem de çok sevindiğini aktararak, "Bu tür davranışların yaygınlaşmasını istiyorum. İhtiyaç sahibi çok insan var. Diyarbakır halkı olarak bizi yanlış tanıtmışlar. İhtiyacı olanın her gün buradan simit almasını bekliyorum. Sadece perşembe ve cuma değil. Gelip istedikleri kadar simit alabilirler." ifadelerini kullandı.

"Duygulandım ve gurur duydum"

Esnaf Muhammed Çiftçi ise yardıma muhtaç kişilerin tezgahta yazıyı gördükten sonra gelip simit alıp açlığını giderdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çok güzel bir davranış, ilimize de caddemize de yakışan bir davranış. Allah hayırlarını kabul etsin. Simit almaya çekinenler o yazıyı gördükten sonra tezgaha gelip simit alıp karnını doyuruyor. İlk öğrendiğimde duygulandım ve gurur duydum. Diyarbakır’da böyle bir şey olması güzel. Üstelik böyle bir şey yaptığını açıklamıyor. Bu tür davranışların toplumda yaygınlaşması güzel."