Pankart ile evlilik arayışı

MANİSA (Recep Okumuş) - Maddi durumunun iyi olmadığını ancak sezonluk işçi olarak garsonluk ve tarımsal alanlarda çalıştığını söyledi.
Ancak evleneceği hanım ile güzel bir hayat sürebileceğini ifade etti.
"28-40 yaş arası ve bana 3 çocuk verebilecek bir eş istiyorum.Evim , arabam yok , iç güveysi olabilirim. Aradığım eş adayının eşi vefat etmiş , çocuklu veya çocuksuz bir eş olabilir. Babamın iki evlilik yaptı.İkinci eşi de vefat edince üçüncü eş arayışına çıktı."
"Babam 25-30 yaşlarında ki insanların ailesine bir oğlunuzu evlendiremediniz diye alay edercesine düşünmeden konuşuyordu.
Şimdi aynı olay kendi oğlunun başına geldi. Kısacası "Gülme komşuna gelir başına " sözü de tam yerini bulmuş oldu."
Şimdi ben ise hala İzmir'in Çeşme ve Alaçatı da eş arayışıma devam ediyorum.
Son Güncelleme: 19.08.2013 17:36