Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Pankart ile evlilik arayışı

Demirci/Boyalık Köyünde doğan NAZİF ERDOĞMUŞ uzun zamandan beri evlenmek istediğini fakat bu isteğini bir türlü gerçekleştiremediğini söyledi.

Pankart ile evlilik arayışı

Demirci/Boyalık Köyünde doğan NAZİF ERDOĞMUŞ uzun zamandan beri evlenmek istediğini fakat bu isteğini bir türlü gerçekleştiremediğini söyledi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 17:34
3284 Okunma
Pankart ile evlilik arayışı
MANİSA (Recep Okumuş) - Maddi durumunun iyi olmadığını ancak sezonluk işçi olarak garsonluk ve tarımsal alanlarda çalıştığını söyledi.
Ancak evleneceği hanım ile güzel bir hayat sürebileceğini ifade etti.
"28-40 yaş arası ve bana 3 çocuk verebilecek bir eş istiyorum.Evim , arabam yok , iç güveysi olabilirim. Aradığım eş adayının eşi vefat etmiş , çocuklu veya çocuksuz bir eş olabilir. Babamın iki evlilik yaptı.İkinci eşi de vefat edince üçüncü eş arayışına çıktı."
"Babam 25-30 yaşlarında ki insanların ailesine bir oğlunuzu evlendiremediniz diye alay edercesine düşünmeden konuşuyordu. 
Şimdi aynı olay kendi oğlunun başına geldi. Kısacası "Gülme komşuna gelir başına " sözü de tam yerini bulmuş oldu."
Şimdi ben ise hala İzmir'in Çeşme ve Alaçatı da eş arayışıma devam ediyorum.
Son Güncelleme: 19.08.2013 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ