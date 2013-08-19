Pankart ile evlilik arayışı

Ancak evleneceği hanım ile güzel bir hayat sürebileceğini ifade etti.

"28-40 yaş arası ve bana 3 çocuk verebilecek bir eş istiyorum.Evim , arabam yok , iç güveysi olabilirim. Aradığım eş adayının eşi vefat etmiş , çocuklu veya çocuksuz bir eş olabilir. Babamın iki evlilik yaptı.İkinci eşi de vefat edince üçüncü eş arayışına çıktı."

"Babam 25-30 yaşlarında ki insanların ailesine bir oğlunuzu evlendiremediniz diye alay edercesine düşünmeden konuşuyordu.

Şimdi aynı olay kendi oğlunun başına geldi. Kısacası "Gülme komşuna gelir başına " sözü de tam yerini bulmuş oldu."

Şimdi ben ise hala İzmir'in Çeşme ve Alaçatı da eş arayışıma devam ediyorum.

MANİSA (Recep Okumuş) - Maddi durumunun iyi olmadığını ancak sezonluk işçi olarak garsonluk ve tarımsal alanlarda çalıştığını söyledi.