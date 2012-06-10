Özürlüler 1 Temmuz'u bekliyor

TBMM

1 Temmuz 2005 tarihinde çıkarılan Özürlüler Yasası, ''Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini'' öngörüyor. Yasanın tanıdığı süre, 1 Temmuz'da doluyor. Ancak, ''gerekli düzenlemelerin 7 yılda'' yapılamaması nedeniyle, düzenlemenin yürürlüğünün ertelenmesi tartışılıyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, idarenin ve yerel yönetimlerin büyük bölümünün yasayı ihlal ettiğini belirterek, ''Sürenin dolmasına 1 aydan az kaldı. 7 yılda yapılamayan çalışmaların 1 ayda yapılması mümkün değil'' dedi.

Yasa uyarınca idare ve belediyelere tanınan sürenin uzatılmasına karşı olduklarını ifade eden Çelebi, özürlülerle ilgili sivil toplum kuruluşların da içinde olacağı izleme komitesi oluşturularak yapılanlar takip ve teşhir edilmesini önerdi. Çelebi, yapılamayanlara karşı gerekli yasal yollara başvuracaklarını söyledi.