Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Özel yetenekli öğrenci sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Özel yetenekli öğrenci sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 20:42
548 Okunma
Özel yetenekli öğrenci sınavı sonuçları açıklandı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) gidecek özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM Öğrenci Seçme Sınavı'na katılan toplam 228 bin 152 öğrenciden 5 bin 371'i, 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek.

MEB'in internet sitesinden açıklanan sonuçlara göre, genel yetenek alanında 130, resim ve müzik alanında ise 90 ve üzeri puan alan öğrenciler BİLSEM'lere yerleşmeye hak kazandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, merkezi sınavın, Türkiye ortalaması üzerinden değerlendirildiğini, sınavda 2'inci sınıflar için 150 puan ve üzeri, 3'üncü sınıflar için 187,5 puan ve üzeri, 4'üncü sınıflar için de 192 puan ve üzerinin değerlendirmeye alındığını belirtti.

Güngör, merkezi sınav sonucunda, genel zihinsel alanda başarılı olan ve bireysel incelemeye alınan 14 bin 187 öğrenciden 2 bin 607, müzik alanında bireysel incelemeye alınan 25 bin 698 öğrenciden bin 368, resim alanında bireysel incelemeye alınan 54 bin 432 öğrenciden bin 396'sı olmak üzere toplam 5 bin 371 öğrencinin 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere kayıt yaptırabileceğini aktardı.

Celil Güngör, 2015-2016 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lere devam edecek öğrenci sayısının, geçen yıllarla toplam 19 bin 761 olacağını bildirdi.

Yerleştirme işlemlerinde genel yetenek testinde 130 ve üzeri zeka bölümü puanı alanlar ile resim ve müzik tanılamasından 90 puan ve üzeri puan alanların BİLSEM'e yerleşmeye hak kazandığını kaydeden Güngör, Türkiye genelinde 67 ilde 77 BİLSEM'in bulunduğunu da ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 10:19
Anahtar Kelimeler:
Sınavönce VatanSonuçözel Yetenekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ