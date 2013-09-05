Özel güvenliğin

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İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın üniversite görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkisi konusunda sorduğu yazılı soru önergesini yanıtladı.

Özel Güvenlik Görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizatın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Komisyonu’nun kararıyla belirlendiğini vurgulayan Güler, "Komisyonca onaylanıp uygun görülen teçhizat içerisinde el telsizi, kelepçe, cop, düdük, el feneri, el detektörü gibi teçhizatların bulunduğu ancak biber gazı tabir edilen gazlar vb. bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin olmadığı anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

Güler, özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'la ilgili müfredatların, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nca verildiğini belirtti.