Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Özel güvenliğin "biber gazı" izni yok

İçişleri Bakanı Muammer Güler, özel güvenlik görevlilerinin biber gazı bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin bulunmadığını bildirdi.

Özel güvenliğin "biber gazı" izni yok

İçişleri Bakanı Muammer Güler, özel güvenlik görevlilerinin biber gazı bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin bulunmadığını bildirdi.

05 Eylül 2013 Perşembe 13:18
890 Okunma
Özel güvenliğin

TBMM 

İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın üniversite görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkisi konusunda sorduğu yazılı soru önergesini yanıtladı. 

Özel Güvenlik Görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizatın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Komisyonu’nun kararıyla belirlendiğini vurgulayan Güler, "Komisyonca onaylanıp uygun görülen teçhizat içerisinde el telsizi, kelepçe, cop, düdük, el feneri, el detektörü gibi teçhizatların bulunduğu ancak biber gazı tabir edilen gazlar vb. bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin olmadığı anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

Güler, özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'la ilgili müfredatların, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nca verildiğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 13:18
Anahtar Kelimeler:
Özel Güvenliğin Biber Gazı Izni Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ