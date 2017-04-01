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'Özel' dünyalarını taşa çiziyorlar

Kimi ailesi tarafından terk edilen kimi de sokakta bir başına bulunan zihinsel engelliler, onlara kucak açıp bir yuva sağlayan Yaşam Evi'nde taş boyayarak hayata sarılıyor.

'Özel' dünyalarını taşa çiziyorlar

Kimi ailesi tarafından terk edilen kimi de sokakta bir başına bulunan zihinsel engelliler, onlara kucak açıp bir yuva sağlayan Yaşam Evi'nde taş boyayarak hayata sarılıyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 15:53
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'Özel' dünyalarını taşa çiziyorlar

Kimi ailesi tarafından terk edilen kimi de sokakta bir başına bulunan zihinsel engelliler, onlara kucak açıp bir yuva sağlayan Yaşam Evi'nde taş boyayarak hayata sarılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kimsesiz zihinsel engellilerin hayata tutunması için açılan Yaşam Evi, bünyesindeki birbirinden farklı el sanatları atölyeleriyle engellilere barınma, yeme, içme gibi imkanların yanı sıra sosyalleşmek için de kapı aralıyor.

Son dönemlerde taş boyayarak kendilerini geliştiren engelliler, kimi zaman üzgün kimi zaman gülen yüz şekli çizdikleri taşlara duygu dünyalarının renklerini katıyor.

Kurs eğitmeni Serpil Sezer, kursta önceleri çeşitli kaygılar yaşadığını ama artık daha keyifle çalıştığını söyledi.

Engellilere eğitim vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sezer, "Buradaki ortam çok farklı ve keyifli. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.

İlk defa zihinsel engellilere kurs verdiğini anlatan Sezer, "Bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Şimdi keyif ve huzur içinde çalışıyorum. Burada çalışmaktan dolayı hiç zorlanmıyorum. Onları takdir ettikçe kendileriyle övünüyorlar. Hem yapıyoruz hem beğeniyoruz. Beğendikçe daha güzel şeyler çıkıyor. Onlar da bunun farkında." diye konuştu.

Engellilerle aralarında kuvvetli bir iletişim oluştuğunu ifade eden Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Espri yapıyoruz, sohbet ediyoruz. İlk başlarda öğretirken işin temelini verene kadar zorlandım. Her kursun başlangıcında zorlanmalar olur. Şimdi gayet keyifliler ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Kursa başladıktan sonra çok yol katettiler. Geldiğimden beri onlarda çok büyük farklılıklar gördüm. İş ortaya çıktığında çok seviniyorlar. Bana gelip bunu biz yaptık diyorlar. Onların o mutluluğunu görmek bana yetiyor. Boyadıkları taşlara meyve, çiçek hayvan çıkartmalarını yapıştırıyorlar. Burada yapılan objeleri vitrinde sergiliyoruz. Gelen misafirlerimize hediye ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir BelediyesiYaşam EviTaş Boyama
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