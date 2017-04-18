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'Otostop'la Türkiye'yi geziyor

İstanbul'dan 13 Mart'ta yola çıkan ve otostop yaparak Türkiye'yi dolaşan genç, Bartın'a ulaştı.

'Otostop'la Türkiye'yi geziyor

İstanbul'dan 13 Mart'ta yola çıkan ve otostop yaparak Türkiye'yi dolaşan genç, Bartın'a ulaştı.

18 Nisan 2017 Salı 15:34
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'Otostop'la Türkiye'yi geziyor

Geçen yıl başladığı Türkiye turunun 2. etabında 13 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkan ve otostop yaparak ülkeyi turlayan genç, Bartın'a ulaştı.

Adanalı Hüseyin Güder (20), ülke turunun ilk etabına geçen yıl 14 Temmuz'da otostop yaparak başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da otostopla illeri gezmeye devam Güder, bir süre ara verdiği gezisine 13 Mart'ta İstanbul'dan yeniden başladı. Güder, son turunda Isparta, Konya, Edirne, Ankara, İzmir, Muğla ve Çanakkale'nin ardından Bartın'a geldi.

"Rotasız gezgin"

Güder, yaptığı açıklamada, "rotasız gezgin" sloganıyla otostop yaparak Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmek istediğini söyledi.

İki yıldır aralıklarla ülke turuna çıktığını ve zaman zaman çeşitli işlerde de çalıştığını anlatan Güder, "Gezimin başlangıç günü geçen yıl 14 Temmuz'du. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi yaşandı ve sonraki 3 ay otostop çekerek gezime devam ettim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düşündüm ve 'Bu olay benim gezimi engelleyemez' diyerek yoluma devam ettim." diye konuştu.

Uğradığı il, ilçe ve köylerde farklı insanlarla tanıştığını, arkadaşlıklar edindiğini ifade eden Güder, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan kaçak askerlerin yakalanma anına da tanıklık ettiğini dile getirdi.

"Hedefim güneydoğu illerini gezmek"

Güder, yollarda iyi kötü birçok olaya şahitlik ettiğini anlatarak, "En güzeli de farklı insanlarla tanışmak, sohbet etmek. Bu zamana kadar yaptığım gezilerde yaklaşık 300-400 arkadaş edindim." dedi.

Gezisinde güneydoğu dışında tüm bölgeleri gördüğünü aktaran Güder, hedefinin güneydoğu illerini gezmek olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye TuruOtostopHüseyin GüderRotasız Gezgin
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