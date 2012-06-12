Otobüs kazasında 6 kişi öldü

İlk belirlemelere göre öldüğü sanılan kişi de hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.



Antalya'ya gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan bir seyahat firmasına ait Faruk Demirak idaresindeki 07 EJM 06 plakalı otobüsün, Kütahya-Eskişehir karayolunun 3. kilometresinde yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu, sürücü Demirak ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 yolcu olay yerinde, bir yolcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların isimleri şöyle:

''Ufuk Türe (22), Şeref Yıkıcı (45), Erman Akçay (25), Recep Erzincanlı (44), Hamparsun Aşık (50), Sakine Ergeldi (38), Hasan Can Ergeldi (8), Selami Ergeldi (38), Mustafa Cengiz (48), Ali Salih Ersaraç (28), Mahsun Oruç (20), Ramazan Olcay (58), Zübeyde Olcay (58), Mustafa Karabulut (29), Aysel Karabulut (27), Murat Ayhan, Elif Sultan, Betül Ulukuz (39), Ummuhan Erdoğan (27), Songül Albaş, Furkan Albaş, Sede Sarıkaya (26), Kemal Sarıkaya (2), Cennet Sarıkaya, İsmail Sarıkaya, Şahin Sarıkaya (28), Şeyda Yalçın (28), Aslıhan Özgür (18), Musa Cansever Poyraz (65), Mervegül Albaş (22), Abdulkadir Erdoğan (21), Sevim Uvacıklıoğlu (45), Elife Kandemir (53), Ünal Uvacıklıoğlu (52), Batuhan Konaç (13), Sebahattin Konaç (11), Hanım Temur (54), Sevda Yıldırım (46), Gökçenur Yıldırım (10), Fatmanur Yıldırım (15), Süleyman Sami Ulukoç (53), Abdurrahman Dilekçi, Koray Yoldaş, Ferit Düz.''