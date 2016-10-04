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Otizmli ve görme engelli Batuhan yüreklere dokunuyor

Otizmli ve görme engelli Batuhan Kil, öğretmenlerinin dikkati sayesinde müziğe olan ilgisi farkedildikten sonra aldığı eğitimlerle piyano, ud ve çello çalmayı öğrendi.

Otizmli ve görme engelli Batuhan yüreklere dokunuyor

Otizmli ve görme engelli Batuhan Kil, öğretmenlerinin dikkati sayesinde müziğe olan ilgisi farkedildikten sonra aldığı eğitimlerle piyano, ud ve çello çalmayı öğrendi.

04 Ekim 2016 Salı 13:52
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Otizmli ve görme engelli Batuhan yüreklere dokunuyor

 İzmirli Öznür ve Aydın Kil çifti, tek çocukları Batuhan Kil'in 3 aylıkken göz hücrelerinin gelişmediğini ve hayatını görme engelli sürdüreceğini öğrendiklerinde yaşadıkları yıkıntıyı kısa sürede aşarak, büyüme sürecinde çocuklarının sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla mücadeleye başladı.

Sıkıntılı bebeklik döneminin ardından 4 yaşına gelen Batuhan'a bu kez otizm teşhisi konuldu. Aldıkları bu haberle ikinci kez yıkılan aile, azim ve kararlılıklarıyla örnek olacak mücadelelerini sürdürdü. 

Annesinin ve babasının ilgisi, doktor ve psikologların desteğiyle eğitim hayatına başlayan Batuhan, öğretmenlerinin dikkati sayesinde de hayatına yeni bir akış kazandırdı.

Baba Aydın Kil, yaptığı açıklamada, oğlunun 8 yaşındayken müziğe olan ilgisini keşfettiklerini ve bu yönde eğitimine ağırlık verdiklerini söyledi. 

"Batuhan için müzik bir yaşam biçimi"

Batuhan'ın ilk ve orta öğretim hayatında müzikle olan bağlantısının artarak devam ettiğini anlatan baba Kil, "Batuhan için müzik bir yaşam biçimi, müzik yapmadığı zamanlarda yavan kalmaya başladı. Kendini müzikle ifade edebiliyor, çalarken çok mutlu olduğu için biz de kendisinin müzik eğitimine devam etmesini istiyoruz." dedi.

Baba Kil, Batuhan'ın İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu'nun 8 aşamadan oluşan sınavlarına girmeye başladığını ve ilk aşamayı geçtiğini belirterek, uzun soluklu sınav sürecine eğitimleri nedeniyle devam edemediğini söyledi.

"Müzik yaparken kendimi mutlu hissediyorum"

Batuhan Kil ise müzikle uğraştığında, enstrüman çaldığından çok mutlu olduğunu söyledi.

"Fikrimin ince gülü" ve "Hakim bey" parçalarını çok sevdiğini ifade eden Batuhan, "Müzik yaparken kendimi mutlu hissediyorum, evde boş zamanlarımda piyano, ud çalıp şarkı söylüyorum. Gelecekte ben müzik öğretmeni ya da şarkıcı olmak istiyorum. Öğrencilere ders vermek şarkı öğretmek, ileride üniversiteye de gitmek istiyorum" dedi.

Müzik öğretmeni Orçun Berrakçay da Batuhan ile 5 yıldır tanıştıklarını, sosyalleşmesi için İzmir Otizm Orkestrası ve Korusun'da çalmaya başladığını ifade etti. 

Batuhan'ın orkestrada çello çaldığını anlatan Berrakçay, "Batuhan iyi bir müzik kulağına sahip olduğu için çalıştığımız parçaların tonlarını hemen çıkartıp eşlik konusunda müzik alt yapısını hemen dolduruyor." dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 13:54
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Görme EngelliOtizmMüzikİngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik KuruluFikrimin Ince GülüMüzik öğretmeniOrkestraçello
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