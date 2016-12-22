SİVAS

Sivas'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gelinlik giyen 18 yaşındaki otizmli İkbal Malatyalı, en büyük hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Sivas Bedensel Engelli ve Zihinsel Engelli, Engelli Ailesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kentteki bir restoranda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, otizmli 18 yaşındaki kızı İkbal'in gelinlik giymesi için dernekten ricada bulunan anne Selma Malatyalı'nın bu isteği yerine getirildi. Gelinlik giyen İkbal, dernek yönetimi ve annesi sayesinde hem hayalini gerçekleştirdi hem de gönlünce eğlendi.

Anne Malatyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İkbal'in 4 çocuğundan 3'üncüsü olduğunu söyledi.

İkbal'in ablasını gelinlikle gördükten sonra sürekli gelinlik giymeyi hayal ettiğini anlatan anne Malatyalı, "Kızım gelin olmaya çok hevesliydi. Bu gerçeği kızımla yaşıyoruz, çok mutluyuz. Çok istiyordu salonlarda gelinlik giymeyi, bu dileği de gerçek oldu. Bize bu imkanı sağladığı için derneğe de teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel oldu." diye konuştu.

Gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu belirten İkbal ise etkinlikte doyasıya eğlendi.

Etkinlikte ayrıca, engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

AA