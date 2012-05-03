Çocukları robot olarak yetiştirmek istemediklerini belirten kurum çalışanları, onlara özgüven aşılayarak adım adım bağımsız yaşamı öğrettiklerini, her problemli davranışa ceza vermek yerine önce çocuğun ihtiyacı doğrultusunda uygun bir davranış üretip, önüne koyduklarını ve zaman içerisinde problemli davranışların yerini uygun davranışların aldığını böylelikle çocukların özgüvenlerinden ve psikolojilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini kaydettiler. Amaçlarının mutlu ve bağımsız çocukları kazanmak olduğunu belirten Sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi, Akçaburgaz Mevkii Alkent 2000 yanı Tulip A Evleri Lale 3 Sokak No: 21 Hadımköy yolu Büyükçekmece hizmet veriyor.
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