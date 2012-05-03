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Otizmle Yaşam

Sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi, otizmli çocuklara yaşam liderliği yapmak aynı zamanda otizmli çocuklara yaşam becerilerini kazandırmak, sosyal gelişimlerini sağlamak ve topluma kazandırmak adına Büyükçekmece’de hizmet veriyor.

Otizmle Yaşam

Sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi, otizmli çocuklara yaşam liderliği yapmak aynı zamanda otizmli çocuklara yaşam becerilerini kazandırmak, sosyal gelişimlerini sağlamak ve topluma kazandırmak adına Büyükçekmece’de hizmet veriyor.

03 Mayıs 2012 Perşembe 17:12
1470 Okunma
Otizmle Yaşam
İSTANBUL - Kurum, özel eğitim eşliğinde akademik çalışmalar, duyusal bütünleme terapisi, masa tenisi ve koordinasyon, temel spor becerileri, fitness, oyun salonu ile psikolog ve yaşam liderleri eşliğinde 7/24 sağlık (doktor, hemşire, ambulans) hizmetinin aynı sıra açık ve kapalı yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet alanı, ritm ve müzik terapi halk oyunları ile otizmli çocukları klasik eğitim sisteminden çok farklı bir eğitim alanı sunuyor.

Çocukları robot olarak yetiştirmek istemediklerini belirten kurum çalışanları, onlara özgüven aşılayarak adım adım bağımsız yaşamı öğrettiklerini, her problemli davranışa ceza vermek yerine önce çocuğun ihtiyacı doğrultusunda uygun bir davranış üretip, önüne koyduklarını ve zaman içerisinde problemli davranışların yerini uygun davranışların aldığını böylelikle çocukların özgüvenlerinden ve psikolojilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini kaydettiler. Amaçlarının mutlu ve bağımsız çocukları kazanmak olduğunu belirten Sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi, Akçaburgaz Mevkii Alkent 2000 yanı Tulip A Evleri Lale 3 Sokak No: 21 Hadımköy yolu Büyükçekmece hizmet veriyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.05.2012 09:15
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